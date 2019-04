VIDEO. Dit was de doelpuntenkermis tussen Manchester City en Tottenham Arnd Leroy

18 april 2019

07u22

Tottenham wist zich gisteren op het veld van Manchester City te plaatsen voor de halve finales van de Champions League. De fans werden op een doelpuntenkermis getrakteerd want het werd maar liefst 4-3. Na 21 minuten stond het, jawel, al 3-2. Kevin De Bruyne speelde een belangrijke rol met drie assists, alleen was dat niet genoeg om zijn team naar de volgende ronde te loodsen. Tottenham Hotspur gaat voor het eerst in hun geschiedenis door naar de halve finales waar ze het zullen opnemen tegen Ajax.