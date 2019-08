VIDEO. De trefzekerste reeks uit de prille carrière van David Okereke: “En ik kan nóg beter” NP

13 augustus 2019

06u03 0 Club Brugge Drie matchen voor Club, vier goals. Mocht er voor Club vanavond in Kiev niets lukken, net zoals zaterdag aan de kust, is er nog altijd David Okereke (21). Zó in bloedvorm dat haast alles wat hij aanraakt, in goud verandert. Zorgt hij ook vanavond voor broodnodige efficiëntie in de aanvallende rechthoek?

Als hij zo voortdoet, kunnen ze straks blauw-zwarte telraampjes verkopen in de fanshop. Vier goals al na drie speeldagen. Okereke zit op schema, wil-ie zich in mei tot topschutter van de Jupiler Pro League kronen. “Of ik mijn doelstellingen moet bijstellen? (lacht) Nee, nee. Ik heb geen streefcijfer in gedachten. Ik wil gewoon de ploeg zo vaak mogelijk helpen. En als dat met doelpunten is, zoveel te beter.”

Aan zijn trefzekerste reeks uit zijn prille carrière is hij bezig. Spezia zwaaide Okereke uit na tien goals, waarvan vier in evenveel competitieduels. “Dit is het resultaat van hard werken. Ik mag blij zijn met hoe het nu loopt. Maar da’s geen reden om me te comfortabel te beginnen voelen. Het hoofd omlaag houden en verder werken, dat moet ik doen. Want ik kan nóg beter. En ik heb nog veel te bewijzen. Op het einde van het seizoen is er genoeg tijd om te vieren”, weet Okereke, die het naar eigen zeggen “prima” vond dat Clement in Oostende roteerde. “We hebben 28 goeie spelers dus... Toen ik mocht invallen, zei hij: ‘Amuseer je!’ Hij heeft me niet gevraagd om te scoren. (lacht opnieuw) Ik weet gewoon dat ik de ploeg moet proberen te helpen.”