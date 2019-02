VIDEO. City-doelman tekende tegen Schalke al voor tweede assist, eerder schoot hij ook een wereldrecord aan diggelen DMM

21 februari 2019

19u54 0 Champions League Gisteren was hij als doelman goed voor een assist en vandaag ging alweer een filmpje viraal over zijn traptechniek. Manchester City-doelman Ederson kan écht wel een balletje neerleggen. In die mate dat de Braziliaan op training zelfs voor een wereldrecord zorgde.

Zoek ze maar uit. De verdedigende middenvelders die als spelverdeler twee assists achter hun naam hebben. Chelsea-aanwinst Jorginho heeft er bijvoorbeeld nog geen dit seizoen. Ook bij Manchester United en Liverpool konden zomertransfers Fred en Naby Keïta geen goal aanbrengen. Ederson deed het wel. Daarmee doet hij even goed als Mesut Özil, jarenlang de assistkoning bij Arsenal. De 25-jarige Braziliaan was de eerste doelman in de Premier League die voor een assist zorgde, sinds gisteren is hij ook in de Championes League de pionier. Tegen Schalke legde hij de bal met een uittrap over een geschatte afstand van ongeveer 75 meter perfect neer in de loop van Raheem Sterling. Die laatste sleepte City zo in de allerlaatste minuut naar een 3-2-zege in Gelsenkirchen.

In de nasleep van de assist tegen Schalke dook bij GiveMeSport een filmpje op waarin Ederson een tijdje geleden ook al eens zijn traptechniek etaleerde. De Britse sociale media-site stelde vast dat het officiële Guinness World Record voor verste uittrap - waarbij een doelman de bal uit zijn handen wegschopt - op 75 meter stond en ze vroegen zich luidop af of Ederson niet beter kon. De Braziliaan kreeg drie pogingen om beter te doen. Mét strikte voorwaarden, zo mocht de windkracht niet groter zijn dan 5 meter per seconde. Bij zijn eerste twee trappen strandde Ederson nog voor de denkbeeldige recordlijn. Na de derde was het wel prijs. De Braziliaan legde de bal 75,35 meter ver en sleepte zo het officiële wereldrecord in de wacht. Toch maar uitkijken als Ederson nog een aanlegt.

Beelden hieronder:

