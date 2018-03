Vertonghen opnieuw onaantastbaar bij Tottenham: "Hij lijkt wel twintig. Hij is zoals mijn nieuwe hond"



Kristof Terreur

07 maart 2018

06u00 3 Champions League Zijn lichaamstaal is niet langer zijn kryptoniet. Er prijkt weer een rode S op de borstkas. Op zijn dertigste vliegt Jan Vertonghen hoger dan ooit. SuperJan is weer Spurs’ superheld en zijn trainer noemt hem een van de besten in Europa. Zelfs Toby Alderweireld is onder zijn rode cape verdwenen.

Bij zijn komst naar Tottenham in de zomer van 2014 had trainer Mauricio Pochettino zijn huiswerk gemaakt. In zijn mapje met analyses van Jan Vertonghen zat ook een dvd-schijfje van de match tussen Liverpool en Spurs – of toch enkele bezwarende shots uit de spelerstunnel op Anfield. Met de handjes op de rug leunde Vertonghen voor de aftrap tegen een muurtje. Hij keuvelde met Nacer Chadli. Hij lachte. Hij wisselde enkele woorden met Luis Suárez, ex-ploeggenoot bij Ajax, en gaf hem vervolgens een stevige knuffel. Geen enkel spoor van spanning of rivaliteit, zo net voor een topper.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN