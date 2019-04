Vertonghen moest na botsing groggy van het veld tegen Ajax: “Niks gebroken en geen hersenschudding” DMM

30 april 2019

23u45 6 Champions League Akelig moment voor Jan Vertonghen en de supporters van Tottenham. De Rode Duivel moest in de halve finale van de Champions League tegen zijn ex-club Ajax groggy van het veld. Vertonghen was het noorden helemaal kwijt na een botsing met Ajax-doelman Hervé Onana en ploegmaat Toby Alderweireld. Intussen liet hij weten oké te zijn.

Veel in de buurt van het Ajax-doel was Tottenham nog niet geweest toen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld op het halfuur naar voren trokken. De twee Rode Duivels wilden op een vrije trap het luchtduel met de Ajax-verdediging aangaan, maar beiden kwamen er niet ongeschonden uit. Ajax-doelman Hervé Onana kwam op de hoge bal snel uit zijn goal om het leer weg te botsen, maar bij zijn actie raakte de Kameroener vooral Alderweireld en Vertonghen. Beide Tottenham-spelers kwamen ook met elkaar in botsing. De ene Rode Duivel raakte de andere, maar Alderweireld kon snel weer verder.

Een stuk minder verging het zijn verdedigingsmakker. De blessurebehandeling van Jan Vertonghen duurde een aantal minuten. De 32-jarige verdediger had na zijn botsing een bloedneus en moest even naar de kant voor een nieuw truitje. Daar kreeg Vertonghen in eerste instantie groen licht om de wedstrijd verder te zetten na een check-up van de medische staf.

Zo kwam hij opnieuw op het veld, maar dat duurde niet lang. Vertonghen gaf na enkele seconden aan dat hij zich niet goed voelde. Helemaal weg van de wereld. De Rode Duivel moest aan het eind van het verhaal groggy van het veld gedragen worden omdat hij niet goed meer op zijn benen kon staan. Vertonghen had ook even braaknijgingen. In elk geval verdween hij ondersteund door enkele Tottenham-schouders in de catacomben van het stadion.

Een update over zijn situatie kwam er kort na de wedstrijd bij onze man ter plaatse. Terwijl alles in de richting van een hersenschudding en een neusbreuk leek te wijzen, kwam Vertonghen als bij wonder ongeschonden naar buiten. “Ik heb niets gebroken en heb ook geen hersenschudding”, verzekerde hij.

Jan Vertonghen: nothing broken, no concussion. Says he’s fine. #thfc Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link