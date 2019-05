Vertonghen heeft 22 dagen om fit te geraken voor grote finale (en aan goede zorgen van dochterlief zal het niet liggen)

Jolien Lelièvre & Kristof Terreur in Engeland

10 mei 2019

07u25

Bron: VTM Nieuws/HLNinEngeland/Van Gils en Gasten 6 Champions League Krukken. De beschermende boot. Dokters pakken de enkels van hun spelers niet zomaar in. Doorgaans bij vermoeden van een zware verstuiking of een breuk. Onfortuinlijke Jan. 22 dagen heeft Jan Vertonghen om fit te raken voor de finale.

Aandachtige fans hadden het al gespot. Toen de spelers van Tottenham uit de kleedkamer kwamen om hun supporters nog eens te bedanken, ontbrak er één. Bij de Vertonghen/Alderweireld-song, op de tonen van jaren 90-schijf ‘No Limit’ van 2 Unlimited, danste er maar één Belg mee. Van Vertonghen geen spoor. Op de vreugdevideo’s uit de kleedkamer speelde hij evenmin een hoofdrol. Wanneer de spelers ‘Wonderwall’ van Oasis aanzetten, zit hij achterin, voorovergebogen op een bankje op zijn gsm te tokkelen. Andere zorgen. Ook op de groepsselfie geeft hij afwezig. Niet normaal.

Verbergen

Zonder een goeie reflex van Carl Vandoorne, aandachtige cameraman van VTM, hadden we vandaag niets geweten. Vertonghen huppelde langs een achteruitgang richting bus (zie foto blz. 25). Normaal zijn spelers die in actie kwamen verplicht om door de mixed zone langs de pers te passeren, maar Spurs nam een loopje met die regel. Ze hadden duidelijk iets te verbergen - dank u, Carl. Een sterkhouder op krukken, met zijn rechtervoet in een beschermende boot. “In de eerste helft heb ik een tik gekregen”, verduidelijke Vertonghen gisteravond in de laatste ‘Van Gils & Gasten’ op Eén. “Mijn enkel is helemaal opgezwollen. Ik heb de tweede helft op adrenaline gespeeld, maar daarna kon ik niet meer op mijn enkel staan.”

Geen bisronde

Uit de snelle spurt die Vertonghen trok na de mirakelgoal van Lucas Moura bleek inderdaad dat hij op dat moment nog niet veel voelde. Nadien gooide hij zich ook vrolijk op de vleeshoop met zijn ploegmaats. Op geen enkel moment gaf hij te kennen dat zijn Champions Leaguefinale, die over 22 dagen plaatsvindt in Madrid, in gevaar was. Pas bij de bisronde van vieringen gaf hij verstek. Van die memorabele momenten die een speler normaal gezien niet laat schieten. De herinneringen voor de eeuwigheid.

“Het beschermende verband is uit voorzorg”, klonk het bij de club. Kan best, maar bij Tottenham minimaliseren ze graag kwetsuren. Dokters grijpen doorgaans niet zomaar naar krukken en steunverbanden. Dat doen ze enkel als ze ergens schade vermoeden: een breukje, een serieuze verstuiking. Over de precieze aard van de blessure wilde Spurs niet communiceren. Voet. Zonder details. Geen bevestiging of er wordt gevreesd voor beschadigde ligamenten. “Morgen (vandaag, red.) heb ik een scan”, aldus Vertonghen gisteravond nog op tv. “Dan zal ik weten of ik de finale zal halen. Maar de eerste testen waren niet slecht. Ik heb wel hoop.”

Mauricio Pochettino komt vandaag met een eerste update - veel lost die normaal gezien nooit. Als er effectief intern is beschadigd, wacht ‘Sterke Jan’ een race tegen de klok. Het summum uit je carrière, een finale in de beste continentale clubcompetitie, wil je niet door je neus geboord zien. Zou een domper zijn na een turbulent seizoenseinde met eerst die gapende wonde op de neus en de klap op het hoofd en vervolgens de enkel. Ex-club Ajax is hem niet goed gezind.

Vertonghen heeft in het verleden al enkelproblemen gekend. In 2014 scheurde hij de ligamenten van zijn rechtervoet. Hij miste Wales op het EK toen hij op training zijn linkerenkel omsloeg. Ook toen liep hij op krukken. Een half jaar later, tegen West Bromwich, blesseerde hij zich weer aan dezelfde voet.