Vernieuwde Champions League zit eraan te komen: 4 poules van 8 clubs, matchen in het weekend en inkrimping nationale competities ODBS

12 december 2018

12u23

Bron: Bild Sport 1 Champions League Een 'Super League’, de natte droom van menig Europese topclub, lijkt onrealistisch, dus zetten UEFA en ECA (European Club Association) volop in op een vernieuwde Champions League. Die zou in 2024 zijn intrede kunnen maken, schrijft Bild Sport. Met de nationale clubcompetities als voornaamste slachtoffer.

Achter gesloten deuren zijn UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en Andrea Agnelli, voorzitter van ECA en van Juventus, het eens over het format van een gerevolutioneerde Champions League. De drie voornaamste veranderingen moeten er als volgt uitzien.

1. CL-voetbal in het weekend

De wedstrijden van de UEFA Champions League zoals we die kennen sinds 1992, vonden altijd plaats op dinsdag of woensdag. Daar moet verandering in komen. Niet meer in de week, wel in het weekend moet er gespeeld worden. De reden daarachter ligt voor de hand: geld. Weekendvoetbal brengt meer toeschouwers op de been, er kan meer geld gegenereerd worden via de tv-rechten en zo kunnen de vetpotten voor de deelnemende clubs nog verhoogd worden. Bovendien kan dankzij vroegere aanvangsuren ook de belangrijke Chinese markt bediend worden. Dat is altijd al een doel geweest van de UEFA en nu blijkbaar ook van ECA. Momenteel starten de CL-wedstrijden in China om 4 uur ‘s morgens.

2. Meer wedstrijden tussen topclubs

In plaats van de huidige poulefase met acht groepen van vier clubs, moeten het straks vier poules van acht clubs worden. In dat nieuwe systeem zou elke club dus veertien keer aan de bak moeten in plaats van zes. Meer dan het dubbele. De reden daarachter ligt voor de hand: geld. Meer wedstrijden, en bovendien meer wedstrijden in een vroeg stadium tussen de echte topclubs, klinkt ongetwijfeld als muziek in de oren voor de tv-rechtenhouders.

3. Inkrimping van de nationale competities

De topclubs die meer Europese matchen spelen en bovendien in het weekend, dat gaat logischerwijs ten koste van de nationale competities. Die wedstrijden zouden dus geregeld naar weekdagen verhuizen. Of de competities moeten ingekrimpt worden, zoals Agnelli naar verluidt pleit . In België telt de Jupiler Pro League nog ‘slechts’ 16 clubs, maar in de toplanden zijn er overal minstens 18. Een idee dat al meteen op de nodige weerstand stuit. In een reactie op de plannen, laat Christian Seifert, CEO van de Bundesliga, zich alvast negatief uit. Zij zouden hier dan ook als de grote verliezers uitkomen. “Het nationale clubvoetbal moet het centrale gegeven van ons profvoetbal blijven. De beste datums weerhouden voor die matchen opdat onze competitie en onze clubs zich kunnen blijven ontwikkelen, moet de focus blijven. Ik kan me ook al de woede van de fans inbeelden”, aldus Seifert.

Hoe ver Ceferin en Agnelli met hun plan staan? “Twee expertengroepen buigen zich momenteel volop over de nieuwe opzet, waarna zij hun plan zullen voorstellen aan de stakeholders. In 2019 kan er al een beslissing vallen, om in 2024 van start te gaan”, aldus Ceferin in Bild Sport, dat ook stelt dat Agnelli het plan binnen ECA nog niet voorgelegd heeft.

Onlangs maakte de Uefa bekend dat er vanaf 2021 gestart wordt met een Europa League 2. Een nieuwe Champions League, naar het voorbeeld van een zogenaamde Super League, lijkt nog slechts een kwestie van enkele jaren.