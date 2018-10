Vermoedens van matchfixing in Champions League-wedstrijd PSG-Rode Ster Redactie

12 oktober 2018

16u52

Bron: L'Équipe 39 Champions League De UEFA heeft de Franse autoriteiten erop gewezen dat er mogelijk sprake is van matchfixing in de Champions League-partij tussen PSG en Rode Ster Belgrado. Dat meldt het Franse L'Équipe. Een Servisch bestuurslid zou bijna vijf miljoen euro hebben ingezet op een nederlaag met minstens vijf doelpunten verschil van zijn eigen team. Het werd 6-1.

Paris Saint-Germain haalde op 3 oktober op de tweede speeldag van de Champions League-groepsfase zwaar uit. Het Servische Rode Ster Belgrado ging met 6-1 ten onder. Met drie doelpunten, waarvan twee vrije trappen, stal Neymar de show in het Parc des Princes. Thomas Meunier deed zijn duit in het zakje met een heerlijke assist.

De Serviërs konden twintig minuten weerstand bieden vooraleer Neymar de teller in twee minuten (20. en 22.) naar 2-0 bracht. Eerst met een vrije trap, nadien op aangeven van Kylian Mbappé. Exact een kwartier later profiteerde Edinson Cavani van een blunder in de bezoekende defensie. Thomas Meunier, door de langdurige blessure van Dani Alves een vaste waarde bij de Parijzenaars, liet zich in de 42ste minuut opmerken met een prachtige assist. Met de buitenkant van zijn rechter bezorgde de Rode Duivel zijn ploegmaat Angel Di Maria de 4-0 op een schoteltje.

In de tweede helft pikte ook Mbappé (70.) zijn doelpunt mee. Daarop ging Belgrado op zoek naar een eerredder en die vond het ook. Marko Marin (ex-Anderlecht) veegde in de 74ste minuut de forfaitcijfers van het bord. Al verwaterde dat doelpunt bij de hattrick van Neymar. De Braziliaan duwde in de 81ste minuut zijn tweede vrije trap van de avond tegen de netten. Eindstand: 6-1.

