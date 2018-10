Vermoedens van matchfixing in Champions League-duel PSG - Rode Ster: "Bestuurslid van Servische club wilde 5 miljoen inzetten op nederlaag met 5 goals verschil van eigen team" LPB/XC

12 oktober 2018

16u52

Bron: L'Équipe 52 Champions League De UEFA heeft de Franse autoriteiten erop gewezen dat er mogelijk sprake is van matchfixing in de Champions League-partij tussen PSG en Rode Ster Belgrado van vorige week. Dat meldt het Franse L'Équipe. Een bestuurslid van de Servische club zou van plan geweest zijn om vijf miljoen euro in te zetten op een nederlaag met vijf goals verschil van zijn eigen team. Het werd 6-1.

PSG haalde op 3 oktober op de tweede speeldag van de Champions League-groepsfase zwaar uit. Het Servische Rode Ster Belgrado ging met 6-1 ten onder. Met drie doelpunten, waarvan twee vrije trappen, stal Neymar de show in het Parc des Princes. Thomas Meunier deed zijn duit in het zakje met een heerlijke assist.

So far, so good, tot er vandaag het nieuws kwam dat er aan de wedstrijd mogelijk een geurtje zit. Enkele dagen voor het duel werd de UEFA getipt dat een vooraanstaand bestuurslid van Rode Ster zinnens was om een gokje te wagen op zijn eigen team. De man plande met enkele kompanen vijf miljoen euro in te zetten op een nederlaag met vijf goals verschil. Op méérdere goksites, en met een verscheidenheid aan inzetbedragen, om geen argwaan te wekken. Mogelijke winst die de man kon opstrijken: tientallen miljoenen euro. Om zeker te zijn dat zijn plannetje zou slagen, bracht het bestuurslid enkele basisspelers van Rode Ster op de hoogte.

De informant die de UEFA tipte, gaf de Europese voetbalbond ook mee dat het bestuurslid van Rode Ster daags voor de match een ontmoeting zou hebben met PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi. De politie was op de hoogte van de locatie van het treffen tussen beiden, maar Al Khelaifi noch het bestuurslid daagden op.

Dragan Dzajic, voorzitter van Rode Ster, lacht de verdachtmakingen aan het adres van de Servische club weg. "Dit is het eerste wat ik hierover hoor. Ik weet hier absoluut niets van. Onmogelijk dat dit waar is."

