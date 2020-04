Vermaelen genoot mee van unicum: ‘MSN’ schenkt Barcelona tweede treble na kat-en-muisspel in CL-finale van 2015 FDZ

Normaal kreeg u deze week de twee halve finales van de Champions League op de buis. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: de tweede treble voor FC Barcelona, met dank aan ‘MSN’.



Champions League Het jaar van ‘MSN’ en de tweede treble voor FC Barcelona, als eerste ploeg in de geschiedenis. De besten van hun generatie.

Messi, Suárez, Neymar.

Thomas Vermaelen was hun ploegmaat. Moet zijn ogen nogal uitgekeken hebben. Op training, tijdens wedstrijden. Vermaelen bekeek de finale in Berlijn vanuit de tribune, maar vierde achteraf lustig mee. Breedlachend in het feestgedruis. Een unieke ervaring voor de Rode Duivel.

Op 6 juni 2015 won Barcelona zijn vierde Champions League op tien jaar tijd. Dan mag je jezelf op de borst kloppen als club. Rijkaard, Guardiola en Luis Enrique - architecten van het succes.

In het Olympiastadion was Barça te sterk voor Juventus. Catalaanse finesse haalde het van Italiaanse geslepenheid. Rakitic opende de score al na vier minuten. Waarna de Catalanen het balbezit opeisten. Onder regie van Andrés Iniesta - later verkozen tot man van de match.

Barcelona had de controle voor de rust. Maar met Italianen ben je nooit klaar. Tévez draaide zich vrij, ter Stegen redde, Morata tikte de rebound binnen. Het sein voor Messi en co om het tempo de hoogte in te jagen. Het schot van de Argentijn werd door Buffon in de voeten van Suárez geduwd. Een koud kunstje voor de spits. Wat volgde in de Duitse hoofdstad was het spel van de kat en de muis.

M10, S7, N10

Juve wou wel, maar kon niet. In het absolute slot plaatste Neymar het orgelpunt met een lage schuiver. De Braziliaan scoorde dat jaar evenveel goals als Messi en Cristiano Ronaldo in de Champions League (10). Een select gezelschap.

Messi, Suárez, Neymar. Dat Barcelona de Beker met de Grote Oren won in 2015, was in grote mate aan dat trio te danken. Barça scoorde 31 goals, 27 daarvan werden gemaakt door één van de drie. M10, S7, N10. Niet te stoppen. Neymar scoorde in beide kwartfinales, beide halve finales én in de finale. Niemand deed het hem voor.

Barcelona won voor de tweede keer de treble, ook niemand die het de Catalanen voordeed. Luis Enrique werd in de lucht gegooid, Messi glunderde, Neymar dankte de Goden (‘100% Jesus’ stond er op zijn witte hoofdband), Suárez balde de vuisten.

Iets verderop juichte Thomas Vermaelen mee. Dat seizoen 62 minuten gespeeld in de competitie, maar wel drie prijzen gepakt. Op het veld gestaan met drie van de besten van zijn generatie. ‘MSN’.

FICHE

6 juni 2015 - Olympiastadion, Berlijn

Juventus-Barcelona: 1-3

Toeschouwers: 70.000

Scheidsrechter: Cüneyt Çakır (Turkije)

JUVENTUS: Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Evra (89' Coman); Pogba, Pirlo, Marchisio, Vidal (79' Pereyra); Tevez, Morata (85' Llorente).

BARCELONA: Ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Iniesta (77' Xavi), Rakitic (90' Mathieu); Messi, Suárez (90' Pedro), Neymar.

DOELPUNTEN: 4' Rakitic (0-1), 55' Morata (1-1), 68' Suárez (1-2), 97' Neymar (1-3).

GEEL: Vidal, Pogba, Suárez.

