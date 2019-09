Verdiende Club vlak voor tijd een penalty na hands? Redactie

18 september 2019

21u03 0

Vier minuten voor tijd consternatie op Jan Breydel. Na een goede combinatie tussen Vormer en Diatta bracht de jonge Senegalees de bal voor doel. Niet naar een ploegmaat, want de hand van Marcão beroerde het leer. Protest bij iedereen die blauw-zwart lief is, maar scheidsrechter Slavko Vinčić zag er geen penalty in, ook niet toen hij assistentie vroeg aan de videoref. Het bleef vervolgens bij 0-0.