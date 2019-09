Verdiende Club vlak voor tijd een penalty na hands? Onze huisref Tim Pots: “Neen” Redactie

18 september 2019

Vier minuten voor tijd consternatie op Jan Breydel. Na een goede combinatie tussen Vormer en Diatta bracht de jonge Senegalees de bal voor doel. Niet naar een ploegmaat, want de hand van Marcão beroerde het leer. Protest bij iedereen die blauw-zwart lief is, maar scheidsrechter Slavko Vinčić zag er geen penalty in, ook niet toen hij assistentie vroeg aan de videoref. Het bleef vervolgens bij 0-0.

Het oordeel van onze huisref Tim Pots: “Geen penalty”

“Heel scherp waren de beelden die we van de regisseur kregen niet, maar het leek er toch op dat het geen penalty was. Een verdediger moet bij een schot op doel, een voorzet of een sliding de arm dicht tegen het lichaam houden. Mariano kreeg de bal wel op zijn arm, daar is geen discussie over, maar zijn arm leek me in een natuurlijke positie te hangen, dicht genoeg tegen het lichaam. Als die al bewoog, dan kwam dat door de impact van de bal. Mariano deed geen poging om de bal te blokken of om zich breed te maken. Ik ga ervan uit dat de VAR over betere beelden beschikten dan wij en hij vond na de check duidelijk ook dat er geen reden was om penalty te fluiten. Het spel ging gewoon voort.” (VH)