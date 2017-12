Veertien Belgen na nieuwjaar nog in Champions League - 40% kans op Chelsea tegen Barça in tweede ronde Dieter Peeters

Niet minder dan 14 Belgen komen na nieuwjaar nog in actie in de Champions League. Nooit overwinterden er zo veel landgenoten in buitenlandse loondienst in de meest prestigieuze Europese competitie. De loting maandag levert sowieso vuurwerk op, want de kans is groot dat Chelsea tegen Barcelona uitkomt.

Het Laatste Nieuws Nooit zo veel Rode Duivels in 1/8ste finales Champions League.

De bondscoach ziet het graag gebeuren: 14 van zijn Rode Duivels strijden na Nieuwjaar mee in de tweede ronde van de Champions League. Van zijn vaste waarden sneuvelde gisteren enkel nog Dries Mertens (Napoli). Yannick Carrasco (Atlético) mocht eergisteren al zijn koffers pakken. Zij strijden verder in de Europa League.

Datawrapper De veertien Belgen in de 1/8e finales van de Champions League. Nainggolan, Meunier en Vermaelen zijn de enigen die niet in Engelse loondienst spelen.

Chelsea tegen Barcelona of PSG?

Maandag om 12u wordt er geloot voor de 1/8ste finales van de Champions League. Na de slotspeeldag liggen de twee potten vast. Topploegen als Chelsea, Bayern München, Real Madrid en Juventus eindigden tweede in hun groep en komen dus in pot 2 tereht. Dat bekent dat we bijvoorbeeld al affiches als Real-PSG, Bayern-Manchester United of Juventus-Manchester City kunnen krijgen. De winnaars van de acht groepen komen in pot 1 terecht.

Pot 1 (groepswinnaar): Tottenham, Barcelona, Manchester City, Besiktas, PSG, Manchester United, AS Roma, Liverpool

Pot 2 (tweede): Real Madrid, Bayern München, Chelsea, Bazel, Juventus, Sevilla, Sjachtjor Donjetsk, Porto

Maar bij de loting voor de achtste finales kunnen teams uit hetzelfde land elkaar niet tegenkomen. Ook teams die in de poulefase in dezelfde groep zaten, ontlopen elkaar. De teams uit pot 1, de groepswinnaars, mogen de terugwedstrijd thuis afwerken.

Niet minder dan 5 Engelse Clubs kwalificeerden zich voor de tweede ronde. Enkel Chelsea eindigde tweede in zijn groep en zit dus in pot 2. Zij kunnen dus geen Engelse club treffen en ook AS Roma is geen optie, omdat die bij hen in de poule zaten. Voor Hazard en zijn maats blijven er dus maar 3 opties over: Besiktas, PSG of Barcelona.

De Spaanse sportkrant Marca berekende alvast hoe groot de kans is op affiche X of wedstrijd Y in de volgende ronde.

Datawrapper Chelsea kan slechts tegen 3 ploegen uitkomen. Barcelona is de meest waarschijnlijke tegenstander.