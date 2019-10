Veel lof voor Courtois, Hazard na straffe misser neergesabeld: “Wie Eden vóór Real niet zag, zou denken dat hij zijn cv vervalst heeft” ODBS

23 oktober 2019

08u59

Bron: AS, Marca 2 Champions League Ai, ai, Eden. Terwijl Courtois in de Madrileense pers ditmaal met lof overladen wordt, pakken ze nu Eden Hazard stevig aan. Ondanks zijn assist, die nochtans goed was voor de enige en erg belangrijke goal van de avond in Istanbul. Maar een pijnlijke misser na de pauze wordt genadeloos uitvergroot. Vooral ‘AS’ haal t de hakbijl boven: “Niet wat je van een man van meer dan 100 miljoen euro verwacht.”

Miss of the season from Eden Hazard 😳 pic.twitter.com/9zYkZqGsZI Kibet Kigen(@ KibetKigen_) link

Het bovenstaande beeld van Hazard die aanlegt (maar niet scoort) voor een lege goal, is natuurlijk koren op de molen voor de criticasters. “De misser van het seizoen”, luidt dat dan al snel op twitter. Wees gerust, U zal nog veel grotere missers zien dit seizoen, maar met de volgspot minutieus op hem, was het een actie die Hazard nog even zal achtervolgen. Handig en in zijn gekende stijl doelman Muslera gedribbeld, om dan toch nog tegen de deklat te besluiten. Het typeert de nog altijd niet volledig gerodeerde Hazard. Zo zag ook onze chef voetbal Stephan Keygnaert in Istanbul. “Dit is nog steeds te weinig, hoor. Hazard kan het ook fysiek moeilijk bolwerken, lijkt het. Heel vaak stond hij puffend door de knieën te buigen.”

In ‘AS’ gaat dat als volgt: “Mocht niemand hem in zijn periode vóór Real Madrid aan het werk gezien hebben, zou je Hazard ervan beschuldigen zijn cv vervalst te hebben. Hij bood Kroos dan wel de 0-1 aan, maar je kan ook stellen dat het een verkeerde pass richting Benzema was. En door die misser voor een lege goal liet hij na met een goed gevoel van het veld te kunnen gaan. Dit verwacht je niet van een man van zijn status. Slechts één goal en twee assists in zeven optredens. Je zag hem in Istanbul gebaren van wanhoop maken. Het is duidelijk: de Belg maakt zich zorgen.”

Gelukkig kennen wij Hazard beter: zorgen na een 0-1-zege waarin hij een assist gaf, zal Eden zich niet meteen maken. En ook Zidane stak hem een hart onder de riem. “Eden is niet gefrustreerd. Ik ben niet bezorgd. Normaal maakt hij die kans altijd af. Hij wordt zeker sterker.” Feit blijft dat Hazard, ondanks dat hij zijn stinkende best doet, zijn draai nog steeds niet gevonden heeft. Ook al is dat in dit Real geen sinecure.

Wel goeie punten, scoorde Thibaut Courtois. Na de 2-2 tegen Club, waarna de Madrileense pers hem nog met pek en veren insmeerde, nu een heel ander verhaal. Niet blind voor de drie goeie reddingen die hij voor de pauze etaleerde. In de online poll van ‘Marca’ is hij de vierde best beoordeelde speler van Real, na Kroos, Valverde en Rodrygo. Hazard volgt op de tiende plaats van in totaal 15 spelers. “Courtois is er dankzij een geweldige prestatie in geslaagd de twijfels rond zijn persoon weg te werken. Net nu zijn ploeg hem nodig had, stond hij er. Zoals dat van een Real-keeper verwacht wordt. Hij bewijst dat de keuze van de club om hem te steunen, ten nadele van Keylor, de goeie was. Zijn reddingen op de twee pogingen van Andone en die van Belhanda tonen ook het gelijk van Real om de beste keeper van het WK in Rusland te halen. Want uiteindelijk stond hij er al in de belangrijkste en meest veeleisende matchen dit seizoen: in Sevilla, bij Atlético en nu Galatasaray.”

Ook AS keert zijn kar. Thibaut ‘Salvador’. De redder. “Stond aan het hoofd van de Madrileense afweergordel, die -en dat blijft toch zorgen baren- barsten vertoonde. De doelman die Real in hem zag. Een moraalinjectie voor hem.” Zo zag ook Zidane het. Zijn vel (voorlopig) gered, mede door de Belgische doelman. “Thibaut hield ons in de match. Ik ben zeer blij voor hem.” Courtois zelf had het over een belangrijke zege die Real “zuurstof” geeft. “Met zo’n intensiteit gaan we nog veel matchen winnen. Het was nochtans alles behalve makkelijk in deze heksenketel. Ik deed enkele goeie reddingen, ja. De kritiek? Daar hecht ik weinig belang aan. Ik twijfel nooit aan mezelf en ken de club inmiddels wel. Er zijn hier altijd mensen die graag ‘praten’. Alleen constructieve kritiek interesseert me.”