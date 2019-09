Veel kansen, maar geen goals: Club laat alleen na te scoren in opener Champions League YP / ODBS

18 september 2019

20u48 26 Club Brugge CLU CLU 0 einde 0 GAL GAL Galatasaray Champions League Zonde. De kansen waren er, de goals ontbraken. Club laat na zich te belonen na een volwassen match. Voordeel Galatasaray in de strijd om de derde plaats.

Alles was aanwezig om er een geslaagde openingsparty op het kampioenenbal van te maken. Ideaal weer, perfecte grasmat, hongerige Club-spelers, luidruchtige fans. En ook kansen. Alleen: de afwerking ontbrak. Dennis kopte op voorzet van Vormer haast het onmogelijke nog naast, Ricca had brute pech (deklat). Ook na de pauze was Club gewoon de betere. Maar weer werd het niks. Dennis, opnieuw hij, vond Muslera op zijn weg en de doelman had ook een prima reflex in huis op een kopbal van dichtbij van Okereke. Clement greep met de handen vertwijfeld naar het hoofd. De ingevallen Openda dan maar vanuit schuine hoek, tevergeefs. Ook de VAR werkte niet mee: een bal tegen de hand van Marcao, al dan niet in de zestien, bleef onbestraft.

Stelde Galatasaray dan niets voor? Ach, alleen toen Mata blunderde. Mignolet bewees op de inzet van Babel dat hij elke euro van zijn transfersom van 7 miljoen waard is. Na de pauze likte een schot van Feghouli de deklat. De Brugse ontgoocheling bij het laatste fluitsignaal sprak boekdelen: Club laat na na zich in de pole te zetten in de strijd om de derde plaats.

