VAR eist opnieuw cruciale hoofdrol op: was bal tegen de arm van Kimpembe penalty of niet?

06 maart 2019

23u30 1 first our otamendi handball now this, is the VAR controlled by a newborn baby or something? pic.twitter.com/nL1CyqwRUK 🇦🇷(@ AgueroRole) link

Ongeloof in het Parc des Princes: met een quasi beloftenteam kreeg Manchester United na de 0-2 op Old Trafford het ongenaakbaar geachte PSG nog op de knieën. Dankzij twee goals van Romelu Lukaku, maar ook dankzij eentje van Marcus Rashford in minuut 92. Een erg controversieel doelpunt: scheidsrechter Skomina beoordeelde het door Kimpembe beroerde schot van Dalot eerst als aangeschoten bal en gaf een corner, maar werd door zijn Italiaanse videoref Massimiliano Irrati gesommeerd de beelden te bekijken. Waarop de Sloveense hoofdref na lang aarzelen toch naar de penaltystip wees wegens hands. In de tv-studio’s wereldwijd en op de sociale media een beslissing die op weinig begrip kan rekenen, zodat de videoref de komende dagen weer een druk besproken item zal worden. Niet in het minst in en rond Parijs, dat PSG weer niet eens voorbij de achtste finale ziet raken van het kampioenenbal. Een opdoffer zo mogelijk nog pijnlijker dan de befaamde ‘remontada’ die FC Barcelona in Camp Nou bewerkstelligde, twee jaar geleden. Toen gaf PSG een 4-0 uit handen na enkele ultieme goals: 6-1.

Presnel Kimpembe, die op Old Trafford twee weken geleden nog de 0-1 binnenwerkte op Old Trafford, kroonde zich zo tot absolute pineut. Onder ander getroost door Romelu Lukaku meteen na de partij. Tranendal in Parijs, onder andere bij de gekwetste Neymar langs de zijlijn.

Eu quando o VAR deu aquele gol pro Ajax ontem pic.twitter.com/URyojHXopx a culpa não é minha, eu votei na marina(@ polihadadream) link