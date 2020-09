Vanhaezebrouck snoeihard voor AA Gent: “Spelers hebben te veel macht” SDG

29 september 2020

23u27

Bron: VIER 5 Champions League AA Gent kon ook in Kiev niet gaan winnen. AA Gent kon ook in Kiev niet gaan winnen. De Buffalo’s gingen met een droge 3-0 onderuit. Ex-coach Hein Vanhaezebrouck denkt er het zijne van. “De spelersgroep in AA Gent heeft veel te veel macht.”

Hein Vanhaezebrouck was een opgemerkte gast in de studio van VIER tijdens de wedstrijd. Hij was ongemeen scherp voor zijn ex-club AA Gent. Zowel voor de wedstrijd, tijdens de rust als na de partij schuwde hij de harde woorden niet. “Je moet kijken naar de spelers en niet naar de coaches. Je moet kijken naar de spelers die er in Kiev bij waren én zij die er niet bij waren. Hoeveel jongens sukkelen er niet met kwaaltjes. Verder heeft de spelersgroep in AA Gent veel te veel macht. Dat was vroeger ook al zo, is even anders geweest, maar is nu opnieuw het geval. Als bestuurders kan je dat niet maken. Je moet je coach en sportieve leiding steunen. Ik weet niet of dit nog recht te zetten is. Eens je een groep macht geeft, neem die dan maar eens terug. Wim De Decker moet vooral tijd en steun krijgen.”

