Vanhaezebrouck: "Beste wedstrijd sinds ik hier ben"

Het was een opgewekte Hein Vanhaezebrouck aan de microfoon bij Q2. De trainer van paars-wit vond dit de beste match van de Belgische recordkampioen sinds hij er aan het roer staat.

"Ik ben zeker tevreden. Hier met drie doelpunten verschil winnen, is een utopie. Alles moet dan meezitten, en je merkte al na twee minuten bij die kans van Kums dat dat niet het geval was. Maar ook nadien waren er enkele momenten dat we moeten durven afdrukken buiten de zestien. Daar konden we meer uithalen, maar uiteindelijk hebben we de hele eerste helft helemaal niks weggegeven."

"De tweede helft probeerde Celtic wel iets te doen, maar uiteindelijk controleerden wij nog steeds de match", gaat de trainer verder. "We scoren, en als je dan nog een tweede doelpunt maakt, zouden ze panikeren en zat er misschien meer in. Maar als je Celtic Park voor meer dan de helft stil krijgt, dan heb je een goede wedstrijd gespeeld."

"Het is jammer dat we de voorzitter geen kwalificatie kunnen bezorgen tijdens zijn 200ste Europese wedstrijd, maar ik denk dat hij deze match toch ook gaat herinneren als iets positiefs. Dit nemen we mee naar de toekomst. Als we durven voetballen en iedereen in beweging is, zijn we tot veel in staat. Dit was de beste wedstrijd sinds ik hier ben."

