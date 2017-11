Vanhaezebrouck: "Het kot zou moeten ontploffen na de eerste helft, nu bleef het stil bij de fans" DMM

23u54 0 BELGA Champions League Hein Vanhaezebrouck kon al bij al tevreden terugblikken na de wedstrijd tegen Bayern München. De coach van Anderlecht zag zijn team een goeie eerste helft neerzetten tegen de Duitse recordkampioen, maar toch moeten "bepaalde zaken op en naast het veld beter."

"Ik ben zeker tevreden met een aantal zaken", opende Vanhaezebrouck zijn betoog na de wedstrijd. "We hebben getoond dat Belgische teams wel degelijk nog iets te zoeken hebben in de Champions League. Maar dan moet onze efficiëntie wel stukken beter. Het is een beetje hetzelfde verhaal als tegen Paris Saint-Germain. Alleen was het vandaag nog duidelijk. Bayern heeft twee kansen en zij werken wel af aan 100 procent. Gelukkig heb ik bij veel van mijn spelers progressie gezien vandaag. We zijn op de weg vooruit."

"Er waren meerdere momenten waarop het had gekund"

"Achterin zag ik wel nog kleine foutjes. In de eerste helft sluiten we goed bij, maar na de pauze kunnen we de gaatjes niet meer dichtlopen. Dan moet je gaan blussen en is het eigenlijk al te laat. We slikken twee vermijdbare tegendoelpunten, terwijl we eigenlijk vooral die wedstrijd moeten uitspelen en de 1-1 moeten vasthouden. De nederlaag is jammer, in die zin dat een puntje goed zou geweest zijn voor het vertrouwen. Al denk ik niet dat de wedstrijd tegen Celtic nog veel zal uitmaken. Daar winnen met 0-3 is niet evident."

Ook over Lukas Teodorczyk deed de Anderlecht-coach zijn zegje. "Natuurlijk was hij ontgoocheld, maar ik denk dat er nog andere momenten zijn geweest waarop we mogelijkheden hadden. Zo moesten we altijd een penalty krijgen op die fout tegen Gerkens in de eerste helft. Net voor affluiten wordt de gelijkmaker van Harboaui dan weliswaar terecht afgevlagd voor een half metertje buitenspel. Dat is spijtig, maar dat zijn leerrijke momenten voor iedereen."

"Het kot zou moeten ontploffen na de eerste helft"

Vanhaezebrouck had daarnaast ook een verrassende oproep aan de supporters vijl. "Ik heb bij het publiek toch wel minder leuke reacties gehoord tegenover bepaalde spelers. Akkoord, de supporters eisen veel van Anderlecht, maar wat verwachten de mensen dan? We blazen Bayern weg in de eerste helft, dan vind ik dat een klein beetje extra steun aan de groep wel goed kan doen. Het kot zou hier moeten ontploffen na een sterke eerste helft, maar nu bleef het stil. Met een extra duwtje zouden sommige speler een boost krijgen om er in de tweede helft vol voor te gaan. Nu blijven ze ontgoocheld over die ene gemist kans. Daarin moeten we dus ook evolueren, op én naast het veld."

