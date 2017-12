Vanhaezebrouck: “Dit wordt zeer moeilijk. Celtic uit of thuis is enorm verschil” XC

15u27 0 Photo News Champions League Anderlecht speelt morgen op het veld van Celtic z’n laatste groepswedstrijd in de Champions League. De Brusselaars moeten met minstens drie goals verschil winnen om alsnog naar plek drie in groep B te wippen. “Dit wordt een heel moeilijke opdracht”, aldus Hein Vanhaezebrouck.

Neen, Anderlecht en de Champions League is dit jaar geen geslaagde combinatie. Paars-wit verloor al z'n vijf wedstrijden en vond daarnaast maar één keer de weg naar de netten. Met 17 tegentreffers zijn de Brusselaars dan ook het zwakke broertje van het kampioenenbal. Maar toch is er hoop.

Anderlecht heeft namelijk nog kans op de derde plek, die alsnog recht geeft op een plaats in de Europa League. De missie is wel allerminst eenvoudig: paars-wit moet doen wat Celtic op het Astridpark realiseerde. Namelijk met 0-3 winnen. “Toen waren de Schotten niet geweldig, maar thuis zijn die heel wat beter”, klonk het bij Vanhaezebrouck op de persconferentie. “Celtic wordt dan gesteund door zo’n 60.000 redelijk enthousiaste supporters, die van minuut 1 tot en met 95 achter hun team staan. Dat zal voor ons al een opdracht worden om daar overeind te blijven. Toch geloof ik er nog in, al zal er wel de nodige meeval moeten zijn om met drie doelpunten verschil te winnen.”

Hein Vanhaezebrouck beseft dat het morgen héél moeilijk wordt op @celticfc : "Celtic uit of thuis is een enorm verschil" #celand #UCL pic.twitter.com/JzJo9y6qzw Stadion(@ VTMStadion) link

