Vanhaezebrouck: "Dit PSG is het beste dat ik ooit zag" Stephan Keygnaert in Parijs

Photo News Champions League Hein Vanhaezebrouck was na de match vol lof voor PSG.

"Ik heb zopas de groep toegesproken. Ik heb gezegd dat we nú al deze match moeten vergeten. Wat we ook hadden gedaan - met of zonder diepe spits - we speelden tegen het beste elftal dat ík ooit heb gezien. Laat ze morgen de finale van de Champions League spelen, en ze winnen die zeker. Wat dreiging en snelheid betreft: ongelooflijk. Als ze goesting hebben, tenminste."

Vanhaezebrouck had goede dingen gezien van zijn ploeg: "Mijn keeper was goed en mijn hele defensie deed haar werk, met een sterke Obradovic. Appiah had de pech dat zijn vriend (Kurzawa, red) drie goals maakte. Gerkens en Dendoncker bewezen dat ze hun mannetje staan op dit niveau." Minder tevreden was hij over Onyekuru: "Het was de bedoeling om op links een tegen een te komen tegen Dani Alves. Dat is vijf, zes keer gelukt in de eerste helft, maar de acties mislukten keer op keer."

