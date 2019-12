Vandevoordt na flater in Napels afgeschermd van de pers, Wolf: “Deze avond verandert niets” JBE/KDZ

11 december 2019

00u24

Bron: VTM NIEUWS

Maarten Vandevoordt werd na na de 4-0 in Napoli en zijn blunder afgeschermd van de pers, niet onlogisch. Het was keeperstrainer Guy Martens die zich over de 17-jarige youngster ontfermde. Hannes Wolf nam zijn doelman in bescherming. Meteen na de wedstrijd sprak Wolf met Vandevoordt op het veld. “Ik heb hem gezegd dat ik bewondering heb voor de manier waarop hij zich heeft herpakt”, zei Wolf. “Daar moet je karakter voor hebben. Die eerste vond ik trouwens geen strafschop, beide spelers raken de bal. Voor mij verandert deze avond niets aan mijn mening over Maarten.”