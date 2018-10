Vanavond op HLN.be: de terugkeer van de Champions League met Lukaku versus Ronaldo en speelminuten voor De Bruyne Redactie

23 oktober 2018

12u32 0 Champions League Na een interlandbreak wordt de Champions League vanavond weer op gang getrapt. Wij lijsten even op wat u op HLN.be mag verwachten.

Alle internationale ogen zijn natuurlijk gericht op Cristiano Ronaldo voor zijn tweede terugkeer naar Old Trafford. Daar waar het voor hem pas echt allemaal begon. ‘CR7' zette er tussen 2003 en 2009 zijn eerste stappen op het allergrootste voetbaltoneel en zal ongetwijfeld met open armen ontvangen worden als hij het met Juventus opneemt tegen Manchester United. Ook al hangt er een verkrachtingszaak boven zijn hoofd. Het is overigens niet de eerste keer dat Ronaldo, die op de persconferentie uitpakte met een horloge met 424 blinkende diamanten, zijn ex-team op het kampioenenbal in de ogen kijkt. In het seizoen 2012/2013 knikkerde hij met Real Madrid Manchester United in de de 1/16de finales uit de Champions League. Ook Paul Pogba kruist vanavond de degens met zijn voormalig team. De middenvelder van Manchester United ruilde in 2016 Turijn in voor Manchester en moet nu zijn maatje Romelu Lukaku aan doelpunten helpen. ‘Big Rom’ zit in het shirt van de Mancunians namelijk al 685 minuten zonder doelpunt. Maakt hij vanavond een einde aan die droogte? U hoeft er via onze liveblog niets van te missen en kort na affluiten leest u ook de analyse van onze man in Engeland Kristof Terreur in HLN+. Michy Batshuayi trekt in dezelfde groep met Valencia dan weer naar Young Boys Bern (18u55).

🔴 Cristiano Ronaldo's greatest European goals for #MUFC 🎯⚽#UCL @ManUtd pic.twitter.com/ZXMBBWfZSQ UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Sergio Ramos maakte bij die eerste terugkeer van Cristiano Ronaldo tegen Manchester United een owngoal en laat de zenuwen nu net strak gespannen staan bij Real Madrid. Getuige het akkefietje tussen de kapitein en een jeugdspeler op training. Na een nieuwe uitschuiver tegen Levante in La Liga is het doodsvonnis van trainer Julen Lopetegui eigenlijk al getekend. Het bedenkelijk record van 481 minuten zonder doelpunten - nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de ‘Koninklijke’ - verzacht de omstandigheden uiteraard niet. Een nieuwe opdoffer tegen godbetert Viktoria Plzen (om 21u) wil Lopetegui met de ‘Clásico’ van zondag in het verschiet (zijn laatste kans?) vermijden. Normaliter staat Keylor Navas en dus niet Thibaut Courtois tussen de palen - zo was het althans in de voorbije twee CL-wedstrijden van de ‘Koninklijke’. CSKA Moskou - dat naar AS Roma trekt - is met vier punten alvast de verrassende leider in groep G nadat het eerder al won van Real Madrid.

“Hij is fit.” Kevin De Bruyne mag vandaag in Oekraïne tegen Shakhtar Donetsk (21u) opnieuw speelminuten verwachten. De Rode Duivel vierde zaterdag tegen Burnley (5-0-zege) zijn comeback na acht weken blessureleed. Hij kreeg toen een halfuur. Pep Guardiola wil hem vooral klaarstomen voor de topper op Tottenham, maandag. Hij wil zijn strateeg geleidelijk aan brengen. “We werken nu al drie jaar samen”, zei Guardiola dit weekend. “Als ik iets tegen hem zeg, dan weet hij meteen wat hij moet doen. Kevin is een speler die prijzen voor ons kan winnen.” Ook Vincent Kompany reisde mee. Mogelijk belandt hij weer op de bank. Guardiola roteert met zijn verdedigers. Zijn aanvoerder speelt doorgaans in één op drie wedstrijden. Daarnaast trekt Jason Denayer in groep F met Lyon naar Hoffenheim in een poging om de leiderspositie te behouden.

It’s paintball day at Manchester City, but their rivals just won’t leave them alone.



🌟The Champions: Episode 5 🌟 pic.twitter.com/FWfk2IRvaF B/R Football(@ brfootball) link

De wedstrijden in de Champions League:

Groep E:

18u55: AEK Athene - Bayern München

21u: Ajax - Benfica

Groep F:

21u: Shakhtar Donetsk - Manchester City

21u: Hoffenheim - Lyon

Groep G:

21u: Real Madrid - Viktoria Plzen

21u: AS Roma - CSKA Moskou

Groep H:

18u55: Young Boys Bern - Valencia

21u: Manchester United - Juventus