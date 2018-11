Vanavond op HLN.be: Brugse zegehonger in Monaco, Mertens versus Meunier en Nainggolan die Barcelona (met Messi?) treft Redactie

06 november 2018

13u05 0 Champions League De vierde speeldag van de Champions League wordt vanavond op gang getrapt en bij HLN.be hoeft u daar niets van te missen. Wij lijsten even op wat u allemaal mag verwachten.

Club Brugge staat vanavond voor een levensbelangrijke uitwedstrijd in de Champions League. Als het Europees wil overwinteren en minstens een ticket voor de Europa League wil grijpen, is een zege in Monaco (aftrap om 18u55) zeker welkom. “Wat zich straks in het Prinsdom gaat afspelen, zal de Champions League-campagne van Club maken of kraken”, schreef onze Club-watcher. Zijn verslag verschijnt dan ook zo snel mogelijk na het laatste fluitsignaal in HLN + op onze website. “Als we nog willen meespelen, dan moeten we een goed resultaat behalen. En dat is winnen”, wist Ivan Leko dan weer te vertellen. De trainer van Club weet als geen ander dat blauw-zwart vanavond de grootste kans heeft op een eerste zege in de Champions League sinds 3 november 2005 (toen 3-2 tegen Rapid Wien). De Monegasken bevinden zich namelijk op een zwalpend schip en tellen slechts zeven schamele punten in de Ligue 1. Ook nieuwbakken trainer Thierry Henry kon een 1-0-nederlaag tegen Reims afgelopen weekend niet verhinderen. Het wordt alvast uitkijken of Ivan Leko zijn kapitein Ruud Vormer weer in de basis dropt. In Genk moest de Gouden Schoen voor de derde wedstrijd op rij zijn zitje op de bank opzoeken en zo’n reeks was toch al van oktober 2014 geleden. Daar zaten uiteraard de goede prestaties van Mats Rits tussen. Benieuwd wie Ivan Leko straks tussen de lijnen gooit. Ook de prestaties van Axel Witsel, met Borussia Dortmund op bezoek bij Atlético Madrid, houden we voor u in de gaten.

Op de vooravond van onze tweede uitmatch in de Champions League sprak de coach de pers nog even toe. De opdracht is duidelijk, er moet resultaat gehaald worden op Franse bodem! #ASMCLU #UCL pic.twitter.com/YsiR7Vqj9e Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Meunier versus Mertens

In groep C is het met Liverpool, Napoli en Paris Saint-Germain dan weer bikkelen voor elk punt. Vanavond krijgen we ook daar opnieuw een topaffiche voorgeschoteld. Met een vormzwangere Dries Mertens die met Napoli het Paris Saint-Germain van Thomas Meunier over de vloer krijgt (aftrap om 21u). Meunier is alvast gewaarschuwd, aangezien zijn ploegmakker bij de Rode Duivels zich afgelopen weekend tot beste Belgische schutter in het buitenland kroonde. In competitieverband scoorde Dries Mertens ondertussen al 129 keer in buitenlands loondienst. Geen enkele Belg deed/doet beter. Bij winst kan Napoli overigens al een serieuze optie nemen op de volgende ronde van het kampioenenbal, maar dan moet het wel flitsende spelers als Kylian Mbappé en Neymar aan banden leggen. Makkelijk is anders.

Matchday - Napoli 🆚 @PSG_inside

Siete Pronti? #UCL 🏆

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/xkg0UMNzGl Official SSC Napoli(@ sscnapoli) link

Speelt Messi al tegen Inter en Nainggolan?

De ene is op tijd fit, achter de naam van de andere staat nog een vraagteken. Radja Nainggolan viel afgelopen weekend tegen Genoa (5-0 winst voor Inter) voor het eerst sinds zijn blessure weer in en scoorde ook meteen. Dat kan echter niet gezegd worden van Lionel Messi. De Argentijnse draaischijf van Barcelona reisde mee af naar Milaan, maar het valt nog af te wachten of ‘de Vlo’ ook zal spelen. Bij Inter hopen ze alvast op een scenario van acht jaar geleden. Toen verbaasden de Nerazzurri de voetbalwereld door de torenhoge favoriet in de halve finale van de Champions League met 3-1 te kloppen en uiteindelijk ook uit te schakelen. Nainggolan staat dan weer voor de vierde keer in zijn carrière tegenover Barcelona. Verder is het ook nog uitkijken hoe Toby Alderweireld het er vanaf brengt tegen PSV. De verdediger moet het wel zonder zijn landgenoten doen bij Tottenham, want Jan Vertonghen en Moussa Dembélé zijn geblesseerd.

ℹ️ Inter 3-1 Barcelona, April 2010



⚽️ 19' Pedro Rodríguez

⚽️ 30' Wesley Sneijder

⚽️ 48' Maicon

⚽️ 61' Diego Milito



🤔 Who will come out on top this time?#UCL pic.twitter.com/m1IlHxWCaO UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

De wedstrijden in de Champions League:

Groep A:

18u55 Monaco - Club Brugge

21u Atlético Madrid - Borussia Dortmund

Groep B:

21u Inter - Barcelona

21u Tottenham - PSV

Groep C:

18u55 Rode Ster - Liverpool

21u Napoli - Paris Saint-Germain

Groep D:

21u Porto - Lokomotiv Moskou

21u Schalke 04 - Galatasaray