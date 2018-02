Vanavond duurste match ooit: de 344,5 miljoen van Real versus de 567,9 van PSG Jonas Van de Veire

14 februari 2018

Ka-ching! Met Real Madrid en Paris Saint-Germain staan vanavond twee financiële grootmachten tegenover elkaar. Real telde 344,5 miljoen euro aan transfersommen neer voor zijn verwachte basiselftal, PSG liefst 567,9 miljoen. Samen zorgen ze voor een match van 912,4 miljoen - een recordbedrag in de voetbalgeschiedenis. Inclusief bankzitters ligt zelfs de waanzinnige kaap van 1 miljard euro aan diggelen. Ter vergelijking: tijdens de Machesterderby tussen United en City midden december stond 760,2 miljoen euro aan de aftrap. Vanavond wordt alvast een belangrijke match voor Zinédine Zidane. Als het wat tegenzit en de return in Parijs wordt een formaliteit, dan is het seizoen van Real al afgelopen. En dan kijkt iedereen, meer dan ooit, naar de coach - vorig jaar nog onschendbaar gewaand.