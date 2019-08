Vanaken zó bepalend dat UEFA het verdacht vond: “Ik was wel goed, ja” Niels Poissonnier

29 augustus 2019

12u02 1 Champions League Hij was zó goed gisteren dat de UEFA het verdacht vond. Net na de ontlading en vóór de dopingcontrole, het relaas van Hans Vanaken. Met zowaar een droom. “Doe nu maar eens Barça.”

Beslissend thuis tegen Dinamo Kiev.

Beslissend in Linz.

Beslissend thuis tegen LASK Linz.

Zelfs zijn statistieken bewijzen het: Hans Vanaken was in ‘the road to the Champions League’ van levensbelang. Twee keer ijzig kalm vanop elfmeter, gisteravond even koelbloedig op een hoekschop van Vormer. Mister 50 procent, klinkt het dan al gauw. De Rode Duivel nam de voorbije weken de helft van de Brugse kwalificatiegoals voor zijn rekening.

“Het is fijn om beslissend te zijn en een match te kunnen openbreken. De laatste jaren zijn mijn statistieken heel goed. Wel, ik probeer dat gewoon verder te zetten. Ik zit intussen aan drie goals in Europa en drie in de competitie. Alleen die assists moeten er nog bijkomen”, klonk het koeltjes.

Geen tafelspringer

Vanaken is nooit een euforische tafelspringer geweest. Zal-ie ook nooit worden. Zijn stem is telkens weer monotoon. Of het nu na een gelijkspel tegen Eupen is of na een avond voor de geschiedenisboeken. “Maar dit zorgt natuurlijk voor een fantastisch gevoel”, maakte hij duidelijk. “We zijn er als eerste niet-kampioen in België in geslaagd om dit traject af te leggen. We hebben straks twee ploegen in de groepsfase van de Champions League - da’s mooi voor ons land.”

Nóg mooier voor Vanaken en Club: het wordt de derde campagne in amper vier jaar. De eerste vergeet hij liever - zo’n 0 op 18 vermeld je later liefst niet in je biografie. Die van vorig jaar wel. Eén zege, drie gelijke spelen, plus overwinteren in de Europa League. Wat brengt nummer drie de komende maanden? “We weten wat er ons te wachten staat, hé. Hopelijk wordt het even goede of zelfs betere campagne dan een jaar geleden. Maar daarvoor moeten we wachten op de loting.”

In mijn top 5 van beste prestaties? In mijn top 6 misschien Hans Vanaken

De obligate vraag bleef niet uit. Vanaken weifelde wat. Om vervolgens toch zijn wens publiekelijk te maken. “Doe nu maar eens Barcelona. Voor Messi? Onder andere, ja. Maar ook omdat Barça zo’n mooi voetbal brengt. Het zou leuk zijn om eens tegen hen te mogen spelen. En heel zwaar natuurlijk ook”, lachte hij - twee flesjes plat water in zijn handen.

Wéér dopingcontrole

In de achtergrond hield een UEFA-afgevaardigde hem nauwlettend in de gaten. “Of ik het graag doe, zo’n dopingcontrole? Niet als het de derde keer in drie weken is. Man man man.”

Komt ervan zeker, als je outstanding bent? Vanaken dartelde over de grasmat in Jan Breydel. Naar hartenlust wegdraaiend van zijn belager, strooiend met passes - zijn preassist voor de 2-1 van Dennis was héérlijk - en scorend. Eentje voor in zijn top 5 van beste individuele prestaties? “Euhmmm... Ik was goed, ja. Ik heb geprobeerd om rust in de ploeg te brengen en de bal wat bij te houden, want het was soms vechtvoetbal. Als je dan ook nog een beslissend kan zijn... Maar in mijn top 5... (denkt na) In mijn top 6 misschien”, grijnsde-ie.

Alleen de UEFA-afgevaardigde begreep zijn (droge) humor niet.