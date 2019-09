Vanaken over match tegen Galatasaray: “Nog niets aan de hand bij verlies of gelijkspel” RL/TLB

17 september 2019

Hans Vanaken begint met Club Brugge morgenavond aan een nieuwe groepsfase in de Champions League. Blauw-zwart ontvangt Galatasaray op Jan Breydel, op papier de makkelijkste tegenstander in de groep. “Als we winnen, dan is het een voordeel dat we tegen hen mogen beginnen”, zegt Vanaken voor de microfoon van VTM Nieuws. “Maar makkelijk wordt dat natuurlijk niet. Alle zes de wedstrijden moeten gespeeld worden. Real en PSG zullen eerste en tweede eindigen in de groep en het zal tussen ons en Galatasaray gaan om de derde plaats. In dat opzicht is het misschien belangrijk om die match te winnen. Maar uiteindelijk zal er ook nog niets aan de hand zijn als we verliezen of gelijkspelen.”