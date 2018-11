Vanaken: “Niet ons mooiste spel, maar soms moet dat gewoon” LPB

28 november 2018

Hans Vanaken glunderde na het knappe gelijkspel van Club op het veld van Dortmund. “Dit punt moet een boost geven voor de hele club”, zei de middenvelder. “Misschien gebeurde het niet met ons mooiste spel, maar soms moet dat gewoon. Het belangrijkste was vandaag om de nul te houden. Zelf hebben we iets te weinig gecreëerd.”

Kapitein Ruud Vormer sloot zich daarbij aan. “We hadden beslist om wat compacter te gaan staan, misschien moeten we dat meer doen. Nul-nul uit bij Dortmund, die staan dik aan kop in Duitsland, complimenten aan de hele ploeg. De eerste helft hebben we één kans weggegeven, voor de rest hebben ze nauwelijks iets gecreëerd.”