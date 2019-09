Exclusief voor abonnees Vanaken klaar voor een nieuwe Champions Leaguecampagne: “Ben benieuwd naar mezelf”

NIELS POISSONNIER

17 september 2019

20u00 0 Champions League Hij leunde erop. Stak hem onder zijn oksel. Straalde ernaar. En zelfs toen-ie van zijn koffie dronk, bleef hij hem vasthouden. Hans Vanaken (27) – onafscheidelijk met de Champions Leaguebal – over het summum: “Wat we gedaan hebben, is straf. Maar nú begint het pas.”

“Er zijn destijds op dinsdag- en woensdagavond vaak discussies geweest, ten huize Vanaken. Ik wilde zo lang mogelijk opblijven. Zeker als Arsenal speelde – ik was fan. Ik kon er niet tegen als ze verloren, zocht dan altijd naar een excuus. Terwijl mijn vader en mijn broer bewust nog wat extra olie op het vuur gooiden. Als ik daar nu aan terugdenk hoe ik me toen zo kon opjagen... (lachje) Omdat ik nog maar een jaar of ­negen was, moest ik vaak al na de eerste helft naar bed. Maar ik probeerde altijd weer wat tijd te ­rekken. Om toch nog wat extra minuten te kunnen kijken. (mijmert verder) En dan de volgende ochtend Teletekst opzetten, om de uitslagen te weten. Pagina 500. Of 504 voor de Belgische competitie. 505 de stand, 506 de topschutters... Iedereen kent die ­cijfers toch nog?”

