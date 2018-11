Vanaken: “Je momenten pakken, daar draait het om in de Champions League” GVS

06 november 2018

21u37

Bron: Vier 2 Champions League Met twee snelle treffers en een ijzersterke partij was Hans Vanaken bijzonder belangrijk in de 0-4-zege van Club Brugge tegen AS Monaco. “Vandaag zat alles mee.”

“De kop is eraf”, beaamde Vanaken voor de microfoon van Vier. “Maar langs de andere kant moeten we eerlijk zijn dat het niet onze beste match was van de vier die we al in de Champions League speelden. Maar we winnen met 0-4 van Monaco, iedereen kan niet anders dan tevreden zijn, want je scoort vier keer op verplaatsing en houdt de nul.”

Monaco acteerde in het begin van de partij niet als een club in crisis. “In het begin komen we inderdaad goed weg”, aldus Vanaken. “Horvath houdt Diop van een goal en komt nadien nog enkele keren goed tussen. Onze keeper mogen we vandaag zeker bedanken. Nadien scoren we snel drie keer, dan weet je dat je er kort bij bent en het wel goed zit.”

“Het is een kwestie van momenten pakken in de Champions League”, weet de middenvelder. “Vandaag pakken we ze allemaal, want we scoren vier goals uit vier kansen. Daar draait het om, die efficiëntie is belangrijk. Dat zagen we al thuis tegen Dortmund en Monaco. Die konden we ook winnend afsluiten, maar daar zat het tegen. Vandaag zat alles mee. De drie punten zijn met het oog op de Europa League belangrijk.”

Tot slot, hoe hard deugd deden zijn twee goals? “Het is uiteraard altijd leuk om te scoren. Ook omdat het de eerste twee zijn. Dan ben je belangrijk voor de ploeg en neem je de ploegmakkers op sleeptouw. Het gaat persoonlijk heel goed met mij, en ik ben blij dat ik dat nu kan laten zien in de Champions League.”