Vanaken gelooft in goede afloop: “Met een goal is kans op doorstoten zeer groot” Redactie

12 augustus 2019

11u22

Bron: VTM Nieuws 0

In de strijd om een plek in de laatste voorronde van de Champions League, trekt Club Brugge naar Dinamo Kiev met een 1-0-bonus op zak. “We gaan naar daar met het idee een doelpunt te maken”, zegt Hans Vanaken op de luchthaven vlak voor de reis naar Oekraïne. “Als dat lukt, is de kans zeer groot dat we ons kwalificeren. De Gouden Schoen verlengde onlangs zijn contract voor vijf jaar. “Dat is een signaal langs beide kanten. Het vertrouwen in elkaar is heel groot. Ik heb hier al vier fantastische jaren gehad, en ik hoop daar een vervolg aan te breien.”