Vanaken: "Er zat meer in", Wesley: "Heel blij met eerste doelpunt in Champions League"

24 oktober 2018

21u19

Bron: Q2 0 Champions League Club Brugge heeft zijn eerste punt in de Champions League beet. Het werd 1-1 tegen Monaco. “Maar er zat meer in”, wist Hans Vanaken na afloop te vertellen.

“We zijn niet scherp genoeg gestart”, klonk het bij Vanaken. “In de eerste helft slaagden we er niet in hoog druk te zetten. We hadden nochtans afgesproken om jongens als Tielemans niet te veel ruimte te geven. Maar dat gebeurde wel, en dan zie je dat ze goed kunnen voetballen.”

“Na rust was die pressing er wel. Toen konden ze moeilijker openingen vinden. Wij hadden uiteindelijk zelfs de beste kansen. Vormer en Openda waren er dichtbij. Als ze scoren, dan winnen we deze match. Maar ja, zo’n momenten moet je gewoon grijpen. En wat ik van mijn match vond? Ik heb misschien mijn minste Champions League-partij van de drie gespeeld. Daarnaast leed ik ook iets te veel balverlies.”

Op dinsdag 6 november neemt Club het opnieuw op tegen Monaco. “We moeten met het gevoel van de tweede helft naar daar trekken”, vervolgde Vanaken. “Als thuisploeg verwacht ik ook dat ze meer zullen aanvallen, en dan gaan wij meer ruimte krijgen.”

Denswil: “Dubbel gevoel”, Wesley: “Blij met eerste Champions League-doelpunt”

“Ik heb een dubbel gevoel”, luidde het bij Stefano Denswil. “We zijn van die nul af. Maar we hebben enkele grote kansen gekregen – op het hoogste niveau moet je die afmaken. Zonde dat we pas na die tegentreffer erin slagen te voetballen. Die 0-1 viel nu ook wel uit de lucht. Dat was een kleine domper, maar erna konden we snel orde op zaken stellen.”

Wesley Moraes scoorde dan weer zijn eerste Champions League-doelpunt. “Daar ben ik heel blij mee”, vertelde de Braziliaan. “Maar ik ben ook ontgoocheld, omdat we niet winnen. We hebben daarnaast in de eerste helft te weinig druk gezet, ik de tweede helft deden we dat wel. Na rust kreeg ik ook een grote kans, al was dat niet makkelijk uit te voeren.”