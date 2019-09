Vanaken en Club vertrokken naar Madrid: “We gaan naar daar om Real pijn te doen” RL/TLB

30 september 2019

Club Brugge is deze voormiddag vertrokken naar Madrid, waar blauw-zwart zich morgen mag meten met het sterrenensemble van Real Madrid. Bij de ‘Koninklijke’ draait het zeker nog niet op volle toeren en misschien dromen ze in Brugge al van een stunt. Draaischijf en Gouden Schoen Hans Vanaken vindt alvast dat zijn ploeg met open vizier moet strijden in de Spaanse hoofdstad.

“We moeten gewoon met vertrouwen naar daar gaan en niet alleen denken aan de nul houden en parkeren op onze eigen zestien”, aldus Vanaken. “We gaan ook naar Madrid om hen pijn te doen en zelf aan te vallen. Het wordt mooi om ons met Real te meten.” Bekijk het volledige gesprek in bovenstaande video.