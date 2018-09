Vanaken baalt als een stekker na zure nederlaag: "Eigenlijk is het om te lachen" TLB

18 september 2018

23u23

Hans Vanaken trok zijn prima seizoensbegin door naar de Champions League. De draaischijf van Club maalde flink wat kilometers, bracht rust in het Brugse voetbal, maar hij baalde ook als een stekker na de knullige tegengoal.

"Dit is de stomst mogelijke manier om te verliezen", reageerde Vanaken, die recent zijn contract verlengde, voor de microfoon van VIER. "We geven zo goed als geen kansen weg, voetballen zelf aardig, maar dan krijg je in minuut 85 zo'n koude douche. Die tegengoal is eigenlijk gewoon om mee te lachen."

"We begonnen goed aan de partij en trokken die lijn door naar de hele eerste helft. We konden de bal vaak op de helft van Dortmund veroveren en daardoor waren we regelmatig gevaarlijk, maar onze kansen konden we jammer genoeg niet afwerken. Vossens schot werd jammer genoeg van de lijn gekeerd en in het slot kreeg Openda misschien wel de allerbeste mogelijkheid. Misschien trapte hij iets te snel met een puntertje, een plaatsbal met de binnenkant van zijn voet was misschien beter geweest. Maar het moet natuurlijk snel gaan op zo'n moment."

"Aan de volgende match denk ik nog niet echt, laat ons eerst de uitmatch van komend weekend tegen AA Gent voorbereiden. Maar ik denk wel dat we de lijn van vandaag moeten doortrekken. We deden bijna alles goed, ook op verdedigend vlak. Kansen gaven we eigenlijk niet weg, en dat je dan op zo'n manier moet verliezen is heel erg zuur."