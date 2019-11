Vanaken: “Als er een ploeg kon winnen, waren wij het wel” ABD

26 november 2019

21u20

Bron: VIER 0 Champions League Hans Vanaken, bij afwezigheid van Vormer de aanvoerder van Club Brugge, vond dat blauw-zwart meer verdiende. “We waren niet onder de indruk van de omstandigheden”, zei hij meteen na de wedstrijd.

“We hadden meer balbezit, maar konden daar niet altijd genoeg mee doen. Galatasaray kwam wel op voorsprong. Deli verloor het duel, dat kan gebeuren. Maar we moesten niet onderdoen. In het slot bleven we pushen, met David Okereke die nog een grote kans kreeg. Ja, we konden wel dreigen. Dat Diatta dan de gelijkmaker in de slotminuut binnen knalt, doet veel deugd. De zege zat er wel in vanavond, vind ik. Als je de hele match herbekijkt, waren er niet te veel kansen. Maar als er een ploeg kon winnen, waren wij het wel. We waren niet echt onder de indruk van omstandigheden. Nu willen we de derde plaats helemaal veiligstellen.”