Van Muslera tot Falcao: het elftal van Club Brugge-tegenstander Galatasaray doorgelicht

18 september 2019

Fernando Muslera ***

Doelman (Uru - 33)

Wat u moet weten: Sinds jaar en dag de nummer één van Uruguay. Verzamelde met Galatasaray meer dan 300 matchen en negen hoofdprijzen sinds 2011. Een boegbeeld.

Wat u mag weten: Wordt als ‘superman’ aanzien in Turkije. Op social media regent het memes over ‘de man die alles kan’.

Mariano ***

Rechtsachter (Bra - 33)

Wat u moet weten: Offensieve rechtsachter, die een sterke tandem vormt met Feghouli.

Wat u mag weten: Had in 2016 een groot aandeel in de EL-winst van Sevilla tegen Liverpool (3-1) met een fantastische actie en voorbereiding op de gelijkmaker van Gameiro.

Christian Luyindama **

Centrale verdediger (Con - 25)

Wat u moet weten: Werd intussen definitief overgenomen van Standard. De Galatasarayfans zien hem doodgraag, maar vertrouwen hem niet. Ging onlangs nog gruwelijk in de fout tegen Kayserispor.

Wat u mag weten: Is voorzitter van een Congolese club. Entertainer die graag ploegmaats en publiek opzweept. Bijnaam: Bébé (in Luik) en le Monstre (in Congo).

Marcão **

Centrale verdediger (Bra - 23)

Wat u moet weten: Technische, linksbenige verdediger, die complementair is met Luyindama. Houdt Ryan Donk doorgaans uit de basiself.

Wat u mag weten: Zette meteen na aankomst bij Galatasaray een tattoo van een leeuw op zijn bil, verwijzend naar de bijnaam van ‘Gala’. Zijn vrouw deed hetzelfde op de bovenarm.

Yuto Nagatomo **

Linksachter (Jap - 32)

Wat u moet weten: Tweebenige vleugelback die meer dan 200 matchen voor Inter speelde. Vaste Japanse international.

Wat u mag weten: Schreef zes boeken over meditatie, voeding en voetbaltactiek. Heeft ook een voetbalschool in Japan.

Steven Nzonzi ****

Verdedigende middenvelder (Fra - 30)

Wat u moet weten: Kende een fantastische tijd in Sevilla nadat hij flopte in de Premier League bij Stoke. Speelde ook één jaar voor AS Roma.

Wat u mag weten: Maakte deel uit van de kampioenenploeg van Frankrijk in 2018 en viel in tijdens de halve finale tegen de Rode Duivels.

Sofiane Feghouli ****

Flankaanvaller (Alg - 29)

Wat u moet weten: Dé grote ster van het elftal. Africa Cup-winnaar, die vanop de rechterflank de lijnen uitzet. Kon zich net als enkele andere Gala-spelers niet doorzetten in de Premier League (West Ham).

Wat u mag weten: Scoorde op het WK in 2014 de openingsgoal voor Algerije tegen de Rode Duivels, die alsnog wonnen (2-1).

Jean Michaël Seri ***

Centrale middenvelder (Ivo - 28)

Wat u moet weten: Technisch sterke, complete middenvelder die gehuurd wordt van Fulham nadat hij gedeeltelijk flopte in de Premier League.

Wat u mag weten: Speelde zich twee jaar geleden in de Europa League met Nice dusdanig in de kijker - onder andere tegen Zulte Waregem - dat FC Barcelona hem op de radar had.

Mario Lemina **

Centrale middenvelder (Gab - 26)

Wat u moet weten: Ex-speler van Marseille en Juventus, die verhuurd wordt door Southampton. Creatieve box-to-boxmiddenvelder, die de geblesseerde Belhanda vervangt.

Wat u mag weten: Enfant terrible. Kreeg vorig jaar in Groot-Brittannië een recordboete van 108.000 euro voor een hoop snelheidsovertredingen. Wordt in Frankrijk herinnerd voor een natrap in het kruis van Toivonen en werd bij Juve doorgestuurd door zijn slecht gedrag.

Ryan Babel ***

Flankaanvaller (Ned - 32)

Wat u moet weten: Jeugdproduct van Ajax, die eerder met Besiktas de Turkse titel won. Atypisch carrièreverloop, nog steeds Oranje-international. Is volgens Ronald Koeman als wijn: hoe ouder, hoe beter. Flopte ook op zijn beurt in de Premier League (bij Liverpool).

Wat u mag weten: Werd door Marco van Basten na zijn debuut voor Ajax de nieuwe Thierry Henry genoemd, maar haalde nooit het maximum uit zijn carrière.

Falcao ***

Spits (Col - 33)

Wat u moet weten: Dé topaankoop van Galatasaray, die Diagne moet vervangen. Sluipschutter die de voorbije jaren overal zijn strepen verdiende... behalve in de Premier League.

Wat u mag weten: Genoemd naar de voormalige Braziliaanse ster van AS Roma Paulo Roberto Falcao. Studeerde journalistiek in Buenos Aires toen hij een profcontract kreeg bij River Plate.