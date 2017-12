Van Holsbeeck: "Hadden we Hein vroeger gehad, dan waren we nu heel tevreden" PJC/SJH

Bron: Q2 en Eigen Berichtgeving 440 BELGA Champions League Herman Van Holsbeeck sprak klare taal vlak voor de terugvlucht naar Brussel. Had Anderlecht net iets vroeger met Hein Vanhaezebrouck in zee kunnen gaan, dan was paars-wit nog niet Europees uitgeschakeld. Duidelijke taal van de manager van Anderlecht die erg te spreken is over het werk van Vanhaezebrouck en tegelijk op die manier Weiler en Frutos door het stof haalt.

Het Europese verhaal van Anderlecht zit erop voor dit seizoen. Paars-wit sloot af met een positieve noot. In Glasgow won het van Celtic, maar net die zege bewees dat Anderlecht zonder die fatale thuismatch tegen de Schotten wel aanspraak had kunnen maken op de derde plek. Manager Herman Van Holsbeeck maakte vlak voor de terugvlucht de balans op bij de audiovisuele media.

"We waren na de wedstrijd allemaal tevreden met het resultaat, maar als je de campagne bekijkt, hebben we iets laten liggen. Volgens mij waren we sterker dan Celtic. Als we de coach enkele weken vroeger hadden kunnen aanwerven, waren we vandaag heel tevreden geweest, maar met als win je niets. We eindigden laatste en het was de bedoeling om die derde plek te claimen. De twee andere ploegen in onze poule zijn van een andere planeet. Dat wisten we, ook al konden we thuis wel onze voet naast Bayern zetten. De wedstrijd thuis tegen Celtic brak ons zuur op. Mits een andere aanpak hadden we thuis minstens een gelijkspel kunnen halen. Goed, het zit erop en nu focussen we op de titel."

Voor Van Holsbeeck is het duidelijk. De aanstelling van Vanhaezebrouck laat opnieuw een positieve wind waaien bij Anderlecht en het team zet geleidelijk aan stappen. "Dat ziet iedereen. Toen we Hein aanwierven en jullie vroegen wat hij anders zou doen dan Weiler, antwoordde hij dat we de bal wilden. Als je dat gisteren zag op Celtic, waar toch 58.000 toeschouwers zaten, daar hadden wij de bal. Als we na 5 of 10 minuten via Kums een doelpunt hadden gescoord, dan was het nog een andere wedstrijd geweest, maar ook hier geldt dat je met als niets wint."

Nu Anderlecht verder moet zonder Europees parcours, stelt zich de vraag ook of de kern niet uitgedund moet worden. Anderzijds dringt Vanhaezebrouck aan op gerichte versterkingen. Van Holsbeeck ligt een tipje van de sluier. "Als je onze ploeg de laatste weken aan het werk zag, dan merk je dat het bij een aantal spelers niet goed zit met het vertrouwen. Dan heb ik het over het aanvallende compartiment en meer bepaald bij de spitsen. We creëren voldoende kansen, maar hebben het nog altijd moeilijk om die af te maken. Dat is natuurlijk een werkpunt en we zullen in eer en geweten bekijken wat er in de maand januari op dat gebied kan gebeuren. Veel is er niet nodig, maar het moet er wel boenk op zijn en dan denk ik dat we wel gewapend zijn om voor een 35ste titel te strijden. Of er ook spelers weggaan? Daarvoor moeten we een analyse maken met de coach. Dat gaan we de komende dagen en weken bekijken."