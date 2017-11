Van Holsbeeck: "Club Brugge is op dit moment de beste ploeg van het land, maar wij willen laten zien dat wíj de grootste zijn" Pieter-Jan Calcoen in Frankrijk

10u54 1 Photo News Van Holsbeeck zag met lede ogen aan hoe Anderlecht onderuit ging tegen PSG. Champions League Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck toonde zich vanochtend strijdvaardig na de 5-0-pandoering op PSG. Hij meent dat paars-wit zondag in de topper tegen Club zal opstaan.

"De meesten zullen afgelopen nacht niet goed geslapen hebben", opende Van Holsbeeck zijn interview op het perron in Parijs. "We hebben een tik gekregen, vooral door de manier waarop de nederlaag tot stand kwam, maar anderzijds moet je realistisch zijn: dit PSG is een ploeg die van een andere planeet komt. Het positieve is dat we zondag al een topmatch in onze eigen competitie spelen. Tegen Club zullen we ons eergevoel laten spreken. We willen revanche nemen voor dit verlies."

"Club Brugge is op dit moment de beste ploeg van het land", vervolgde Van Holsbeeck. "Maar wij willen laten zien dat wíj de grootste van het land zijn. Ik voel dat die wil aanwezig is bij het bestuur, de spelers en de staf. Ik ben ervan overtuigd dat we er zullen staan."

Photo News Zondag is het de topper Anderlecht - Club Brugge.