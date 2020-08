Van “grootste misser in de geschiedenis van het voetbal” tot held van Parijs: Choupo-Moting op handen gedragen door Neymar en co Redactie

13 augustus 2020

08u53 0 Champions League Choupo-Moting. Choupo-Moting. Choupo, Choupo, Choupo-Moting. PSG staat voor het eerst in 25 jaar in de halve finales van de Champions League. Met dank aan een Kameroense (anti-)held.

Deadline Day in de transferzomer van 2018. PSG haalt op de valreep Eric-Maxim Choupo-Moting voor 8 miljoen euro weg bij Premier League-degradant Stoke City. Heel wat wenkbrauwen gaan fronsend de hoogte in. Wat gaan de Parijzenaren in godsnaam doen met een 29-jarige aanvaller die nooit verder raakte dan 22 goals in 108 matchen bij Schalke 04?

Choupo-Moting heet een back-up te zijn voor Cavani, Mbappé of Neymar. In het geval van een blessure of in het geval één van de grote sterren rust nodig heeft tegen pakweg Reims, Angers of Strasbourg. Op veel meer dan een invallersrol hoeft de Kameroener niet te rekenen. Op de koop toe kreeg hij ook hoongelach over zich heen als hij dan toch eens mocht spelen.

Zo miste de Kameroener vorig seizoen bijzonder schlemielig voor open doel tegen Strasbourg. Doelman en Rode Duivel Matz Sels was geklopt na een lobbal van Nkunku, tot Choupo-Moting zich met de zaak ging bemoeien. De spits wist niet goed wat hij met de bal aan moest en besloot het leer dan maar klungelig op de doellijn te stoppen. Bij Strasbourg waren ze er als de kippen bij om weg te werken.

“Mbappe's reaction says it all.” 😳



Is this Eric Choupo-Moting miss the worst you have ever seen? pic.twitter.com/PdS0awFbUq ESPN FC(@ ESPNFC) link

De BBC categoriseerde de actie van Choupo-Moting als “één van de ergste missers in de geschiedenis van het voetbal”. De fase werd ook exemplarisch voor hoe de fans naar de Kameroener keken bij PSG. In 49 optredens scoorde hij 9 keer. Niet onaardig voor een back-up, maar niet van het niveau van Icardi, Cavani, Mbappé, Neymar of zelfs middenvelders als Di Maria.

Tot dan de 93ste minuut kwam van de kwartfinales in de Champions League gisteren tegen Atalanta. De Kameroener ontpopte zich met een late winner tot de held van de avond. Choupo-Moting duwde een lange aanval binnen op assist van Mbappé. Dan toch eens de juiste man op de juiste plaats nadat hij in de 79ste minuut was ingevallen voor de bijzonder bleke Mauro Icardi.

T'es le meilleur ket! #choupoforever 🥳🥳 pic.twitter.com/0OR8Z6BV0U Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Bovendien lag Choupo-Moting ook aan de basis van de gelijkmaker in de 90ste minuut. Van een gamechanger gesproken. “Dit was een gekke wedstrijd. Een moeilijke match tegen een sterke tegenstander. Het was niet gemakkelijk, maar vooral Neymar speelde een goeie wedstrijd”, vertelde de Kameroener achteraf. “Toen ik op het veld kwam dacht ik dat we zo niet mochten verliezen of naar huis gaan. Ik had plots vertrouwen.”

Dat Choupo-Moting nu op handen wordt gedragen bij fans en ploegmaats is geen wonder. Zeker omdat de Parijse club een einde ziet komen aan 25 jaar frustratie zonder halve finale op het kampioenenbal. Zo feliciteerde onder meer ex-ploegmaat Thomas Meunier de spits op Twitter. Neymar gaf ‘m prompt zijn award voor Man van de Match. Niet hij, maar wel Choupo-Moting was de man van de match volgens Neymar.

Na de wedstrijd waren de beelden van de feestende PSG-spelers in de catacomben van het stadion navenant. “Er heerst een goeie sfeer binnen de ploeg”, aldus Choupo-Moting. “We genieten van de goeie momenten op en naast het veld. We wonnen dit seizoen al vier trofeeën, maar deze overwinning is zonder meer de belangrijkste. “Iedereen weet dat we wereldsterren in de ploeg hebben, maar we toonden nu ook dat we het als team kunnen.”

Neymar a offert son trophée d’Homme du match à Choupo-Moting. 👏



La classe. pic.twitter.com/JAUUpb6NSd Actu Foot(@ ActuFoot_) link



