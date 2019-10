Van een speler die bijna stierf in Rusland tot een winger die in een koolmijn werkte: de 11 van PSG doorgelicht Redactie

22 oktober 2019

10u03 0 Champions League Sterrenparade op Jan Breydel vanavond. Club Brugge ontvangt Paris-Saint Germain in de Champions League. Dat Kylian Mbappé sneller is dan zijn schaduw en dat Angel Di Maria over een fluwelen linker beschikt, weet u al wel. Maar wist u dat de Argentijnse winger vanaf zijn tiende hielp in de koolmijn waar zijn ouders werkten? Of dat het Franse toptalent na de WK-winst 400.000 euro doneerde aan een instelling voor arme kinderen? Hieronder enkele zaken die u mag en moet weten over de sterren die vanavond te bewonderen zijn in Brugge.

Keylor Navas - d oelman - Costa-Ricaan - 32 jaar

Wat u moet weten: Nationale doelman van Costa Rica, die na zijn topprestatie op het WK in Brazilië door Real werd aangetrokken. Vertrok daar vorige zomer door toedoen van Courtois.

Wat u mag weten: Werd op zijn vierde samen met zijn zus achtergelaten door zijn ouders, die naar de VS trokken voor een betere toekomst.

Thomas Meunier - rechtsachter - Belg - 28 jaar

Wat u moet weten: Werd door Club destijds voor 200.000 euro overgenomen van Virton. Speelde er in totaal 198 wedstrijden, waarin hij 20 keer scoorde en 22 assists gaf.

Wat u mag weten: Speelt voor het eerst tegen een Belgische club. Bleef twee keer op de bank toen PSG Anderlecht met 5-0 en 4-0 versloeg in 2017.

Thiago Silva - centrale verdediger - Braziliaan - 35 jaar

Wat u moet weten: Werd in het verleden door Maldini, Nesta en Ronaldo als de beste verdediger ter wereld aanzien.

Wat u mag weten: Ontsnapte maar net aan de dood in Rusland. Toen Silva er als jonge knaap voor Dinamo Moskou speelde, werd tuberculose bij hem ontdekt. De dokters waren er maar net op tijd bij. Silva, die toen nauwelijks Engels en al zeker geen Russisch sprak, lag maandenlang in het ziekenhuis. Gelukkig kwam alles goed en via Fluminense en AC Milan belandde ‘Het Monster’ in 2012 uiteindelijk bij Paris-Saint-Germain.

Presnel Kimpembe - centrale verdediger - Fransman - 24 jaar

Wat u moet weten: Maakte deel uit van de WK-ploeg van Frankrijk, speelde de groepsmatch tegen Denemarken.

Wat u mag weten: Jeugdproduct dat door Emery gelanceerd werd. Kreeg extra training van David Luiz, die hem zijn mindere voet leerde gebruiken.

Juan Bernat - linksachter - Spanjaard - 26 jaar

Wat u moet weten: Jeugdspeler van Valencia, die tijdens zijn vier jaar bij Bayern - als invaller voor Alaba - nooit echt geapprecieerd werd.

Wat u mag weten: Was in 2018 bijna verantwoordelijk voor de uitschakeling tegen Sevilla, waarop Uli Hoeness besloot de Spanjaard meteen van de hand te doen.

Marquinhos - verdedigende middenvelder - Braziliaan - 25 jaar

Wat u moet weten: Werd in 2014 bij Roma door PSG voor de neus van Man United, Real Madrid en Barcelona weggekaapt.

Wat u mag weten: Werd destijds bij Roma als centrale verdediger de nieuwe Thiago Silva genoemd, maar is intussen omgeschoold tot centrale middenvelder.

Marco Verratti - centrale verdediger - Italiaan - 26 jaar

Wat u moet weten: Was onlangs aanvoerder van Italië in de kwalificatiematch tegen Liechtenstein. Speelt al sinds 2012 bij PSG nadat hij als jeugdspeler doorbrak bij Pescara.

Wat u mag weten: Was op en top ‘Juventino’ en grote fan van Del Piero als kind. Juventus was geïnteresseerd, toch trok hij naar Parijs. Wordt door zijn vrouw ‘Gufetto’ of ‘Kleine uil’ genoemd omwille van zijn ogen.

Ander Herrera -centrale middenvelder - Spanjaard - 30 jaar

Wat u moet weten: Baskische middenvelder, die voor Zaragoza en Bilbao speelde. Zat vijf seizoenen bij Man United alvorens hij transfervrij naar Parijs verhuisde.

Wat u mag weten: Was in 2015 met een goal en een assist, samen met Rooney, dé uitblinker toen Man United met 0-4 kwam winnen op Club.

Kylian Mbappé - vleugelspits - Fransman - 20 jaar

Wat u moet weten: Wonderkind en recordbreker. Scoorde voor zijn achttiende al tien goals in de Champions League.

Wat u mag weten: Met een marktwaarde van 281,5 miljoen euro de duurste speler ter wereld. Doneerde als WK-winnaar zijn premie van ongeveer 400.000 euro aan een instelling voor arme kinderen.

Mauro Icardi - spits - Argentijn - 26 jaar

Wat u moet weten: Jeugdproduct van Barcelona dat niet kon doorbreken onder Guardiola. Belandde via Sampdoria en Inter bij PSG.

Wat u mag weten: Snoepte zijn huidige vrouw en makelaar Wanda Nara af van ex-ploegmaat Maxi Lopez. Werd in Milaan maandenlang uitgefloten door de eigen Ultras na een hevige woordenwisseling met hun ‘capo’.

Angel Di Maria - vleugelspits - Argentijn - 31 jaar

Wat u moet weten: Staat voor zijn 100ste interland bij Argentinië. Begon zijn carrière in Europa bij Benfica en belandde na omzwervingen bij Real Madrid en Man United bij PSG.

Wat u mag weten: Herinnert zich hoe zijn zussen blootvoets rondliepen zodat zijn ouders voetbalschoenen zouden kunnen kopen voor hem. Hielp vanaf zijn tiende mee in de koolmijn waar zijn ouders werkten.