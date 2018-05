Van een koninklijk trio tot keizerlijke sprintjes: de drie sleutelduels in de finale van het kampioenenbal Stijn Joris en Dieter Peeters

26 mei 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League Real Madrid voor een derde of Liverpool sinds 2005? Dat is dé hamvraag in de finale van de Champions League. Drie sleutelduels zullen belangrijk zijn om die vraag van veel meer dan één miljoen te beantwoorden. Van een koninklijk trio tot keizerlijke sprintduels.

84 goals in de Premier League en 46 in de Champions League. Liverpool is een echte scoringsmachine dit seizoen. 130 doelpunten of een gemiddelde van 2,5 per wedstrijd. Scoren doet Liverpool nagenoeg in elke wedstrijd. Slechts in 7 van de 52 duels maakte de Engelsen geen goal. Het trio Salah (42), Firmino (25) en Mané (19) nam 2/3de van die goals voor zijn rekening. Samen sprokkelden ze een waanzinnig totaal van 86 doelpunten in competitie en Champions League.

