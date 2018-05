Van "die eerste blunder was het beste wat Liverpool kon overkomen" tot "dit wens je zelfs je grootste vijand niet toe": de vele reacties op de nachtmerrie van Loris Karius Hans Op de Beeck

27 mei 2018

08u00 0 Champions League Een straffe avond in Kiev: de Champions League-finale zag zich snel beroofd van de speler waarnaar iedereen uitkeek en we mochten misschien wel de knapste goal ooit op het kampioenenbal bewonderen, maar toch was niet Salah of Bale de man waarom het allemaal te doen was. Die twijfelachtige eer ging naar Loris Karius (24), die met twee monumentale flaters aan de basis lag van de Real-zege. Jurgen Klopp: "Dit wens je zelfs je grootste vijand niet toe."

De grootste Duitse krant Bild opent haar website met 'Duitse doelmannen-nachtmerrie in de finale'. Binnenin laten ze gewezen doelman en ZDF-analist Oliver Kahn (48) aan het woord. "Ik kan me niet herinneren dat ik, op het vlak van de doelmannen, al ooit iets zo brutaal gezien heb. Zo'n avond kan de carrière van een speler echt kraken." Het antwoord van Klopp, bij Sky: "Dat hoop ik niet. Natuurlijk zal er nu veel gezegd en geschreven worden. 't Is het best dat hij dat allemaal niet leest. Als ik hem een raad mag geven, blijft hij de komende dagen ver weg van het internet of de kranten. Maar natuurlijk zullen er sommigen altijd zo stom en imbeciel zijn, om hem daar zijn leven lang aan te herinneren. Ach, ik vind het zo spijtig voor hem. Zoiets wens je je grootste vijand niet toe. Verschrikkelijk hard, maar zo is het leven", aldus Klopp (50), die na Dortmund - Bayern uit 2013 zijn tweede Champions League-finale verloor, terwijl hij met Liverpool ook al in de Europa League-finale tegen Sevilla in 2016 in het zand beet.

Het zal wel, dat net Klopp dit zo spijtig vindt voor Karius. Hij ging de doelman in 2016 in Mainz halen voor 6 miljoen euro. Maar in zijn eerste weken op Anfield brak hij zijn hand en toen hij een half jaar later toch eens zijn kans kreeg, kon hij allerminst bekoren. 'Butterfingers' (boter aan de vingers), zo werd hij door Liverpool-legende en huidig analist Jamie Redknapp genoemd. Maar dit seizoen kreeg hij gestaag de voorkeur op onze Simon Mignolet, eerst in de Champions League en daarna ook in de Premier League. Karius bedankte voor het vertrouwen met goeie prestaties. Klopp daarover: "Karius heeft zich goed ontwikkeld. Ik ben er zeker dat hij nog een hele grote wordt. Hij heeft een groot aandeel in het feit dat we nu defensief stabieler zijn." In 32 duels in de Premier League houdt hij 16 keer de nul. Hij stopt zelfs een strafschop van Harry Kane in de thuismatch tegen Tottenham (2-2). Op het kampioenenbal noteert hij zes clean sheets - geen doelman doet er beter. Maar net in de finale schrijft hij de zwartste bladzijde uit zijn carrière.

In de Britse kwaliteitskrant Independent pakt Jonathan Liew uit met een opmerkelijke theorie. Hij vond de eerste flater van Karius het beste wat Liverpool kon overkomen. "Die 1-0 zorgde ervoor dat Liverpool ontwaakte uit een verdoving waarin ze na de blessure van Salah steeds dieper waren gesukkeld. Voor even bevonden ze zich in een toestand van waanzin, het soort van vreemde gevoel waarmee je op een gelukkige avond zelfs een fantastische ploeg als Real Madrid uit hun comfortzone kan halen. Je zag hoe elke speler van Liverpool zich plots opnieuw betrokken voelde. Wanneer Milner een corner op rechts ging nemen, zag je hem de fans opjutten. De waanzin van die goal van Benzema had hen daartoe gedreven - het was ook alleen maar waanzin die hen eruit kon helpen. Liverpool was niet gestopt met razen en brullen toen de goal van Mané viel."

"Maar net dan kwam de echte ironie van de avond: net terwijl Liverpool erin geloofde dat het onmogelijke kon waargemaakt worden, kregen ze een koekje van eigen deeg. Toen hij opsprong bij die voorzet van Marcelo, was er niemand buiten Bale die geloofde dat hij de bal op die manier in doel zou krijgen. Real omarmde eindelijk háár innerlijke waanzin, goed voor een derde opeenvolgende Champions League-triomf."

"De tweede blunder van Karius had de match niet nodig. Het zou makkelijk zijn om te zeggen dat het de avond van Liverpool symboliseerde, maar ze verdienden niet op die manier definitief te sneuvelen. Na het laatste fluitsignaal gingen je ogen niet naar de vierende Real-spelers of ontgoochelde Liverpudlians, wel naar Karius: de man die enerzijds dé spilfiguur was, anderzijds ook een randfiguur. Een man die net de grootste match van zijn leven gespeeld had, maar op dat moment helemaal niets voelde. Hoe groter de wedstrijd, hoe groter de leegte."

De Britse tabloid The Sun legde de focus op het opmerkelijke feit dat meteen na de match er nauwelijks iemand van Liverpool naar Karius ging. Het waren vooral de spelers van Real Madrid en Bale in het bijzonder die hem woorden van troost inspraken. "Tot zover You'll Never Walk Alone", wordt er opgemerkt. Uiteindelijk legde Klopp wel zijn arm over de keeper, die zich even daarvoor op hartverscheurende wijze was gaan excuseren bij de zowat 16.000 Liverpool-fans in het stadion. The Sun voerde ook Liverpool-legende Steven Gerrard op: "Niemand maakt die fouten met opzet. Knap dat hij zich ging verontschuldigen bij de fans. Er zouden nu al veel keepers in de kleedkamer zitten. Maar natuurlijk zal hij hier zwaar op aangepakt worden. Er staan hem bijzonder moeilijke weken te wachten."

Karius apology to the fans. This is truly touching :cry:pic.twitter.com/xDx6r6LkAP Kay :ru:(@ RMPanther) link

De Daily Mail belichtte meer de wondergoal van de Welshman Gareth Bale, al had het nog maar net een artikel gemaakt met allemaal Twitter-grapjes rond de eerste tegengoal ('de stomste goal ooit?'), of Karius zakte een tweede keer door de mand.

What an extraordinary error from Karius. Intelligent from Benzema but wtf? Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Loris “Someone Karius out of here.” Gary Lineker(@ GaryLineker) link

In de Spaanse pers minder grote koppen rond Karius - daar lag de focus natuurlijk op de supermacht Real Madrid. "Eeuwig kampioen", kopt AS, terwijl Marca de dertiende beker met de Grote Oren voor de Koninklijke toeschrijft aan Bale. Ook druk besproken in de Spaanse pers: de 'bomba' van Cristiano, het bommetje dat Ronaldo dropte. Zelf zegt hij bij Marca dat het niet om geld gaat, maar Sergio Ramos vindt dat hij vandaag al duidelijkheid rond zijn woorden moet scheppen. Voorzitter Pérez laat weten dat hij nog een lopend contract heeft, trainer Zidane vindt dat hij gewoon moet blijven.