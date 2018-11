Van de hel naar de hemel: Manchester United buigt in dol slot achterstand om tegen Juventus ondanks doelpunt Ronaldo Manu Henry

07 november 2018

22u52 0 Juventus JUV JUV 1 einde 2 MUN MUN Manchester United Champions League Van een ommekeer gesproken. Met zijn eerste Champions League-doelpunt voor Juventus -uitgerekend tegen zijn ex-club- leek Cristiano Ronaldo de deur naar de achtste finales open te beuken. In een dol slot boog Manchester United een achterstand echter om in een 1-2-zege. Mourinho van de hel naar de hemel.

Geen Romelu Lukaku tegen Juventus. De Rode Duivel kampte nog met blessureleed en zakte niet af naar Turijn. Marouane Fellaini, die andere Belg bij Manchester United, moest vrede nemen met het statuut van bankzitter. Vanuit de dug-out zag ‘Big Fella’ hoe de eerste periode vooral een studieronde was. Juventus, dat aan een punt voldoende had voor kwalificatie, duwde traag maar gestaag het gaspedaal dieper in. De Gea ranselde een afgeweken voorzet van Cuadrado uit zijn kooi, Khedira trapte een opgelegde mogelijkheid tegen de paal. Wat United daar tegenover stelde op offensief vlak? Véél te weinig – niets, zeg maar.

Wachten op een flits dus én die kwam er ook. Dat Cristiano Ronaldo het pad effende, hoeft geen verrassing te zijn. De Portugees vindt meer en meer zijn draai bij de ‘Oude Dame’ en illustreerde dat vanavond. Een verre pass van Bonucci werd héérlijk op de slof genomen door de topschutter aller tijden in de Champions League – hij zit intussen aan 121 stuks. Jawel, 121. Vreugde in het Juventus Stadium, maar de euforie veranderde alsnog in een flinke kater.

Mata borstelde vijf minuten voor affluiten op vrije trap de 1-1 haarfijn in doel. Een pareltje. United dus op weg naar een -gezien het wedstrijdbeeld- onverhoopt punt. Het werden er zelfs drie. In minuut 90 werkte Alex Sandro na een scrimmage het leer in eigen doel: 1-2. De pas ingevallen Fellaini deelde mee in de feeststemming. Belangrijke zege dus voor de Mancunians, die opnieuw plek twee inpalmen in groep H. Juventus blijft, ondanks de nederlaag, leider.

Valencia, zonder Batshuayi, verslaat Young Boys

Eerder op de avond haalde Valencia het in eigen huis van het Zwitserse Young Boys Bern. Rode Duivel Michy Batshuayi bleef de hele wedstrijd op de bank bij de Spanjaarden. De eerste drie speeldagen mocht ‘Batsman’ nog starten. Santi Mina opende voor Valencia de score, Roger Assala (37.) maakte gelijk. Nog voor de pauze was het opnieuw Mina (42.) die Valencia 2-1 voor bracht. Carlos Soler (56.) maakte er na rust 3-1 van. Sekou Junior Sanogo werd nadien (77.) nog uitgesloten bij de Zwitsers.