Van de hel naar de hemel in drie minuten: PSG ontsnapt in een dol slot tegen Atalanta YP

12 augustus 2020

22u56 4 Atalanta ATA ATA 1 einde 2 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Door het oog van de naald, heet dat dan. Paris Saint-Germain keek in de kwartfinales van de Champions League tegen Atalanta tot minuut 89 nog tegen een 1-0-achterstand aan, maar in een doldwaas slot stelden eerst Marquinhos en nadien Choupo-Moting orde op zaken.

Wat zal Neymar - meer nog dan zijn andere collega’s - opgelucht ademhalen. Want wat miste die allemaal in de eerste helft? Na zowat drie minuten mocht hij al moederziel alleen op Sportiello af, maar de Braziliaan slaagde er op de een of andere manier toch in om de bal nog een dikke meter naast te plaatsen. Ook op slag van rust kreeg hij nog een gelijkaardige mogelijkheid na een dramatische terugspeelbal van Hateboer, maar wéér leek de afwerking helemaal nergens naar. Tussendoor pakte hij uit met een fantastische dribbel en dito knal, hier kende hij pech en ging het schot maar net naast. In het spel deed hij het meer dan naar behoren, maar eens hij in de buurt kwam van het vijandige doel ging het steevast mis. Al moet ook gezegd: hij was lang de enige die iets ondernam - veel hulp van zijn ploegmaats kreeg hij niet.

Al werden die wel óveral op het veld kort op de huid gezeten door hun belagers van Atalanta, die constant hoog druk gingen zetten – vandaar ook dat Neymar in de eerste helft aan die open kansen geraakte, omdat er zoveel ruimte lag in de rug van de verdediging. En op tijd en stond prikten de Italianen scherp tegen. Nog voor Neymars eerste mogelijkheid moest Navas al plat op een schot van Gómez, nadien moest de Costa Ricaan ook aan de bak op een kopbal van Hateboer. Maar de derde keer, bleek de goede keer: Zapata zette zich op het halfuur goed door tegen een niet doortastend optredende Kimpembe, waarna Pasalic de bal héérlijk voorbij Navas schoot.

Maar ook al kreeg PSG amper kansen bij elkaar gespeeld na de pauze, toch kreeg Atalanta het steeds moeilijker om het allemaal belopen te krijgen. De venijnige foutjes stapelden zich op om de vaart uit het spel te halen, Timothy Castagne (zo'n tien minuten voor tijd ingevallen) & co snakten naar het eind. Om in een waanzinnige slotfase dan helemáál te moeten kraken. Eerst reageerde Marquinhos het snelst op een mislukt schot van Neymar, nadien knutselde de Braziliaanse dribbelaar samen met de ingevallen Mbappé de ultieme winner van Choupo-Moting in elkaar. En zo zullen zijn missers hem toch wel een beetje worden vergeven in de Franse hoofdstad.

In zijn eerste halve finale van de Champions League sinds 1995 geeft PSG volgende week dinsdag het Duitse Leipzig of het Spaanse Atletico Madrid partij. Zij vechten hun duel donderdag uit.

Neymar: “We hebben nooit aan opgeven gedacht”

Neymar gaf, ondanks zijn gemiste kansen in de eerste helft, de hoop op het bereiken van de halve finale nooit op, zo zei hij na afloop. “Ik heb nooit gedacht dat we naar huis konden gaan. Daardoor werd het ineens nog een geweldige avond voor ons. Atalanta bewees opnieuw over een geweldige ploeg te beschikken. Onze tegenstander speelde ook heel goed en wij hadden het moeilijk. Gelukkig hebben we niet opgegeven en konden we in de slotfase het duel nog omdraaien. Dankzij onze mentaliteit hebben we het gered.”

