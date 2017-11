Van de Braziliaanse samba tot een Roemeense erfenis: alles wat u moet weten over revelatie Shakhtar Glenn Van Snick

12u33 0 AFP Champions League Vanavond krijgen we het eerste luik van de vijfde speeldag van de Champions League op ons bord. Met doeltreffende landgenoten, een magistraal Paris-Saint Germain én topschutter Harry Kane hebben we al heel wat lekkers achter de kiezen. Maar ook een ietwat onbekendere club zorgde de afgelopen weken onverwacht voor het mooie weer. Shakhtar Donetsk voor u doorgelicht.

Toen Monaco eind augustus het schouwtoneel was voor de loting van de UEFA Champions league én 32 landen netjes over 8 poules werden verdeeld, was iedereen het er roerend over eens. In poule F zouden Manchester City en Napoli uitmaken wie groepsleider wordt terwijl Shakhtar Donetsk en Feyenoord maar onderling moeten beslissen wie het ticket naar de Europa League in de wacht sleept. Bleek dat even een flinke misrekening. Een wervelend City staat dan inderdaad wel ongenaakbaar op kop, de Oekraïense club en niet onze Dries Mertens ligt meer dan comfortabel in poleposition om 'The Citizens' te vergezellen naar de tweede ronde van het kampioenenbal.

• Braziliaanse Samba

Shakhtar, dat is discipline en werkethiek gecombineerd met een flinke dosis techniek. Voor dat laatste kan de kampioen uit Oekraïne rekenen op haar acht Brazilianen, meteen ook de sterspelers van de Hirnyky (mijnwerkers, red). Nadat met Brandão in 2002 de eerste Braziliaan in Donetsk neerstreek, werd Shakhtar immers het bolwerk van Zuid-Amerikaans talent. Denk maar aan Luiz Adriano, Willian, Douglas Costa en Alex Teireira. Volstrekt onbekend toen ze arriveerden, maar o zo weinig tijd nodig om zich in tal van scoutingsboekjes te voetballen. Een voor een versierden ze dan ook een toptransfer.

Photonews Bernard.

En ook nu heeft Shakhtar enkele dartele Braziliaanse voetjes in de rangen. Op kop: de 25-jarige Bernard en zijn vier jaar oudere landgenoot Taison. Beiden een streling voor het oog, Braziliaanse samba op z'n best. Met zijn kleine draaicirkel, zo goed als perfecte tweevoetigheid én indrukwekkende versnelling staat Bernard niet voor niets in de belangstelling van de topclubs uit de Premier League. Taison - zijn maatje in het aanvallend compartiment - zoekt dan weer iets meer het doel op. Ook hij kon in het verleden al rekenen op interesse van onder meer Chelsea.

Reken daar de ontbolstering van een andere Braziliaan Marlos bij, het killersinstinct van Facundo Ferreyra en ene Andriy Pyatov als betrouwbare sluitingspost in doel, en de slotsom is simpelweg een heel uitgebalanceerd team dat zijn plaats bij de laatste zestien zeker niet gestolen zal hebben.

Photonews Taison.

• De erfenis van een Roemeense legende

Paulo Fonseca staat momenteel aan het roer bij Shakhtar, maar eigenlijk is de opmars van de club te danken aan één man: Mircea Lucescu. De Roemeense legende - goed voor 74 caps - was sinds 2004 maar liefst twaalf jaar onafgebroken trainer en leidde de club naar acht opeenvolgende landstitels op een rij. Die andere topclub uit Oekraïne - Dynamo Kiev - kreeg eindelijk wat concurrentie in de vaderlandse competitie. Bovendien pakte de club in 2009 de Europa League, waardoor de hele wereld Shakhtar stilaan leerde kennen.

Na een lange toewijding koos Lucescu vorig jaar voor een avontuur bij Zenit. De Portugees Paulo Fonseca verliet Braga en nam de hoofdtaken als trainer over. Hij behield het aanvallend en gedurfd voetbal van zijn voorganger, mét balbezit en veel lef. Bovendien was zijn jeugdigheid een verademing voor velen. Met zijn 44 lentes is hij immers 28 jaar jonger dan Lucescu.

Maar dé belangrijkste component van de coach is evenwel zijn afkomst. Als Portugees spreekt hij immers dezelfde taal als de Braziliaanse sterren, een issue toen de Roemeen aan de leiding stond. Fonseca maakt indruk, de man wordt niet voor niets als een nieuwe ster aan het trainersfirmament aanschouwd.

AFP Shakhtar-trainer Paulo Fonseca.

• Messi en co

Zeventien jaar geleden maakte Shakhtar voor het eerst zijn opwachting in de groepsfase van het kampioenenbal. Sindsdien mocht het er twaalf keer aantreden. Het summum beleefden de Oekraïners ongetwijfeld in het seizoen 2010-2011. Het bereikte tot ieders verbazing de kwartfinales van de Champions League, waarna het kansloos onderuit ging tegen FC Barcelona. In 2012-2013 en 2014-2015 bereikte Shakhtar telkens de tweede ronde, toen bleken Borussia Dortmund en Bayern München een maatje te groot.

