Van dansje dat kleedkamer in een deuk legt tot de speech van Clement: unieke beelden van Brugs feestje in Istanbul

27 november 2019

De ontlading was enorm bij Club Brugge na de late gelijkmaker van Krépin Diatta tegen Galatasaray. Dat bleek al tijdens de viering van de treffer - Diatta en Mata pakten allebei hun tweede geel -, maar ook na het laatste fluitsignaal ging het feestje nog door. De spelers van blauw-zwart vierden eerst met de fans en nadien gingen de festiviteiten ook door in de kleedkamer. Linksachter Federico Ricca schudde zelfs even de heupen los, tot jolijt van zijn ploegmaats. Bekijk de unieke vreugdebeelden, net als de speech van Clement, in bovenstaande video.