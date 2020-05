Van corona herstelde Dybala toont z’n indrukwekkende collectie truitjes Redactie

12 mei 2020

14u02

Bron: UEFA 0

De hemel klaarde vorige week op voor Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller werd genezen verklaard nadat hij eind maart een positieve coronatest had afgelegd. Echt ziek voelde Dybala zich niet, maar de voorbije weken zou hij wel vier positieve tests afgelegd hebben. De laatste test wees echter uit dat hij het virus overwonnen heeft.

Doordat hij enkele weken in quarantaine moest, had de aanvaller wel de tijd om thuis alles op orde te zetten. Zijn indrukwekkende truitjescollectie nam hij ook onder handen. Midden maart deelde de Argentijn al een foto van zijn verzameling truitjes en nu stelt hij de opvallendste exemplaren ook voor in een video.

Het eerste truitje dat Dybala bovenhaalt, is dat van Arjen Robben. “Ik keek op naar hem”, zegt de Argentijn over de Nederlander. “Hoe hij bewoog op het veld, wat hij deed, hoe hij liep met de bal aan de voet. Slechts enkele spelers kunnen dat. Het is een heel bijzondere shirt, want het dateert van de dag dat ik mijn eerste goal in de Champions League scoorde.”

Ook aan een shirt van Iker Casillas schenkt Dybala aandacht. “Een icoon voor doelmannen, voor het voetbal en voor Spanje. Een beetje zoals Buffon hier in Italië", zegt de spits over de ex-doelman van Real Madrid. Ik kon tegen hem scoren vanaf de stip. Achteraf kreeg ik de kans om met hem te praten en we ruilden shirts. Dit is een heel speciaal truitje, omdat Iker veel betekent voor het voetbal.”

Het derde shirt dat Dybala toont, is er ééntje van Andrès Iniesta. “Ik heb heel veel bewondering en respect voor zo'n ongelooflijke speler. Hij leek mét de bal veel sneller dan zonder. Het is onmogelijk om onze match tegen FC Barcelona te vergeten, want je kan hen niet elke dag met 3-0 kloppen. En ik scoorde toen ook twee keer. Dit is dus één van de belangrijkste shirts die ik heb.”

En tot slot stelt de Zuid-Amerikaan ook trots een truitje van Paul Pogba voor. “Hij is een vriend en ik bewonder hem nog meer als mens dan als voetballer”, zegt hij. “Het was ongelooflijk om op Old Trafford te spelen. Je voelt daar echt de sfeer die in de lucht hangt en ademt die in. Dat ik kon scoren en dat we daardoor wonnen, maakte het nog mooier voor mij. Van shirt wisselen met een vriend is één van de mooiste zaken die je kan doen in het voetbal.”