Van BATE Borisov tot Spartak Trnava: Anderlecht verloor voorbije 10 jaar wel vaker tegen Europese dwerg XC

21 september 2018

12u57 2 Champions League Anderlecht ging gisteravond verrassend met 1-0 de boot in bij Spartak Trnava, een nobele onbekende voor de Belgische voetballiefhebber. ’t Was niet de eerste keer dat paars-wit verloor tegen een Europese voetbaldwerg. Een overzicht van het voorbije decennium.

Trauma tegen BATE

6 augustus 2008, intussen reeds tien jaar geleden. Een trieste dag voor Anderlecht. De Brusselaars gingen eerder in de heenmatch van de tweede voorronde van de Champions League met 2-1 ten onder tegen BATE Borisov. Op zich geen ramp, aangezien paars-wit in principe de terugwedstrijd eenvoudig zou winnen tegen de Wit-Russische dwerg. Maar dat gebeurde niet. Het werd 2-2. Weg Champions League, geen Europees voetbal.

3-1-verlies tegen Sivasspor

Akkoord, Anderlecht had (in de zomer van 2009) de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League eenvoudig met 5-0 gewonnen. De kwalificatie was zo goed als een feit. Maar een 3-1-verlies in de terugwedstrijd tegen het Turkse Sivasspor had niet meteen iedereen verwacht.

Onderuit in Limassol

In 2012 ging een zwak Anderlecht in de laatste voorronde van de Champions onderuit op het veld van Limassol: 2-1. Maar de Brusselaars plaatsten zich alsnog voor de groepsfase van het kampioenenbal, nadat paars-wit later in eigen huis afrekende met de Cyprioten: 2-0.

Met de billen bloot tegen Qarabag

Anderlecht verloor in 2015 zijn tweede groepswedstrijd van de Europa League. En dat zowaar tegen Qarabag, niet bepaald een voetbalgrootheid. Eindstand: 1-0. Wel nog meegeven: er waren twee twijfelachtige fases waarbij een bal van Anderlecht al dan niet over de lijn was.

Rostov zadelt Anderlecht op met kater

Anderlecht wist zich twee jaar geleden niet te plaatsen voor de play-off-ronde van de Champions League. Na de 2-2 in de heenmatch ging een onmondig paars-wit in eigen huis met 0-2 ten onder tegen Rostov. De Europa League, dan maar.

IJskoude douche tegen Trnava

De troepen van Hein Vanhaezebrouck kenden gisteravond geen goede start van hun Europa League-campagne. Een understatement. Een inspiratieloos Anderlecht ging met 1-0 de boot in.