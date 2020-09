Vadis Odjidja na nederlaag: “Bepaalde afspraken niet nagekomen bij eerste doelpunt” Redactie

23 september 2020

23u21 2 Champions League AA Gent is er in de eigen Ghelamco Arena niet in geslaagd een goede uitgangspositie af te dwingen met oog op kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Tegen het Oekraïnse Dinamo Kiev ging de Belgische vicekampioen met 1-2 onderuit. “Helaas is het niet gelukt om het gelijkspel vast te houden”, aldus aanvoerder Vadis Odjidja na de wedstrijd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gent-aanvoerder Vadis Odjidja was na de wedstrijd eerlijk in zijn analyse. “Ik denk dat het doelpunt iets te makkelijk valt, maar nadien zijn we wel beter in de wedstrijd gekomen. Vroeg in de tweede helft moesten we al snel met tien man verder. Vanaf dan zat er nog maar één ding op: proberen die stand vast te houden. Helaas is dat niet gelukt en trekken we naar de heenmatch met een 1-2-achterstand.”

Odjidja maakte z'n heroptreden in de basis na een knieblessure. De middenvelder werd na een uur naar de kant gehaald. “Ik heb een klein risico genomen om vandaag toch te spelen en meer zat er niet in.”

Jordan Botaka: “Moet een moment komen dat de knop omgedraaid wordt”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

KIJK LIVE. Champions League heel ver weg voor veel te mak AA Gent na pijnlijke avond

Captain Odjidja, het eerste aanspreekpunt van de voorzitter, is na lastige periode terug: “Als de club een keuze maakt, dan moeten wij mee” (+)