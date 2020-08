Unicum: geen club uit Engeland, Spanje of Italië bij laatste vier in Champions League XC

16 augustus 2020

10u16 0 Champions League Manchester City werd gisteren verrassend uitgeschakeld door Lyon in de kwartfinale van de Champions League. Zo zit er voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi (sinds 1992) geen ploeg uit Engeland, Spanje of Italië bij de laatste vier. Een unicum.

Geen ploeg uit Engeland, Spanje of Italië in de halve finale. De laatste keer dat dat gebeurde, was in het seizoen 1990/91, toen er nog om de Europacup 1 werd gestreden. Rode Ster Belgrado won in ‘91 de Beker met de Grote Oren, de Servische club rekende na penalty’s af met Marseille. Bayern München en Spartak Moskou sneuvelden in de halve finale.

Lyon schaarde zich gisteren bij de laatste vier, eerder plaatsten Bayern München, RB Leipzig en PSG zich voor de halve finale van de Champions League. Voor het eerst zitten er twee clubs uit Frankrijk bij de laatste vier op het kampioenenbal. Mogelijk krijgen we zelfs een Franse finale, aangezien Lyon het opneemt tegen Bayern en PSG de degens kruist met RB Leipzig. Ook een Duitse finale, zoals in 2013 (toen Bayern won van Dortmund), is dus mogelijk.

1 - For the 1st time in the history of the European Cup / CL, two French teams – Lyon and Paris – will be in the semi-finals of the competition. It is only the 2nd time that there are 2 🇫🇷 clubs in the final 4 of an European competition, after the UEFA Cup in 1992/93. Bleus. pic.twitter.com/T3X0nXX75q Optajean(@ OptaJean) link

Lees ook:

Kevin De Bruyne is kritisch voor zijn City maar haalt ook uit naar de bonden: “Geld overheerst in voetbal”

Onze chef voetbal ziet in Lissabon hoe Guardiola voor het zevende jaar op rij niet in de finale geraakt: “Er is maar één tuveneir”